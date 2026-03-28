Слободан Унковски започва репетиции в Народния театър "Иван Вазов". Работата му бележи началото на следващия голям проект на първата ни сцена - "Скъперникът" от Молиер, чиято премиера е в края на май, пише Ретро.Една от ролите е поверена на Дарина Радева, която от известно време е на щат в трупата. Това е пето предствление, в което тя се изявява на академичната ни сцена.