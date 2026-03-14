Принцеса Даяна е вярвала, че Уилям "никога не е искал най-високата позиция“ и тихомълком е работила, за да проправи пътя за потенциален крал Хари, каза главният редактор на Daily Mail Ричард Кей пред Palace Confidential.Кей става близък приятел на Даяна през последните години от живота ѝ, като по-късно печели желаната титла "Кралски репортер на годината“ за отразяването на трагичната ѝ смърт в Париж през лятото на 1997 г.Смята се, че той е един от последните хора, разговаряли с принцесата, след като са разменили последен телефонен разговор с нея вечерта на 30 август 1997 г., само часове преди катастрофата, която ще отнеме живота ѝ.В разговор с водещата на "Palace Confidential“ и бивша редакторка на списание "You“ Джо Елвин, Кей разкри, че Даяна е вярвала, че Уилям, "срамежлив млад мъж“ по това време, ще порасне, без да иска да бъде крал."Поколението, което имах най-много възможност да изуча отблизо, е поколението на Уилям и Хари. Те бяха бебета, когато започнах, и беше много интересно да наблюдавам как се развиват. Уилям беше донякъде изненада. Със сигурност, когато майка му беше още жива, той беше срамежлив млад мъж. Даяна ми казваше, че никога не е мислила, че Уилям иска най-високата позиция. В съзнанието си Даяна подготвяше пътя Хари да наследи баща си. Тя му измисли малък прякор, добрият крал Хари. Връщане към средновековието“, каза Кей."Разбира се, нещата не се развиха така. Мисля, че всички сме доста благодарни, че не се развиха така. Мисля, че консенсусът е, че имаме правилния престолонаследник“, добави той.На друго място в епизода Кей погледна напред към това как би изглеждало царуването на Уилям и как то би се различавало от това на баща му и баба му преди него.Той вярва, че Уилям ще има много работа, тъй като популярността на монархията сред британската общественост е може би на най-ниското си ниво след смъртта на Даяна.