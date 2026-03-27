Децата на няколко известни личности се събраха по случайност в новия сериал на bTV "Вяра, надежда, любов“, който е едно от събитията на тв сезона. Те са наследници на актьори, музикант и бивш министър, но не парадират с това. Даже напротив - младите таланти се стараят да не привличат внимание с произхода си, а с постиженията си в професията. Това са синовете на Малин Кръстев и бившия министър Венцислав Върбанов, както и дъщерите на Наско от Б.Т.Р. и Албена Павлова и Емил Марков.Родителите на Борис Кръстев – актьорите Малин Кръстев и Станка Калчева, опитали на времето да го насочат към друга професия. Надявали се да стане, например, лекар или адвокат. "Мисля, че цялата акция беше всичко друго, но не и актьор“, споделял е Борис с усмивка. И е проявявал разбиране, понеже баща му и майка му знаели всичките й плюсове и минуси. Само че той от малък е привлечен от сцената. А и покрай родителите си прекарвал доста време в театрални салони, пише "Уикенд".Борис направил театралния си дебют още на 10 години в постановката "Апокалипсисът идва в шест вечерта“ на Георги Господинов, а в киното се появил първо в "Единствената любовна история, която Хемингуей не описа“. Като тийнейджър Борис посещавал школата на известния си баща, а през 2018г. бил приет в класа на проф. Здравко Митков в НАТФИЗ. Докато е още студент, Борис участвал в няколко дипломни спектакли, а в четвърти курс станал носител на създадената в памет на Стефан Данаилов стипендия."То е неизбежно“, казвал е младият талант за това, че неминуемо все го представят като сина на Малин Кръстев. Борис е признавал, че преди време му пречело, че известността идва от родителите му, а личните му постижения се приписвали на тях. С времето обаче разбрал, че няма какво да направи по въпроса, пък и славата вече по-малко го вълнувала за сметка на работата, ролите, провокациите в професията.Положителното да е в сянката на родителите си е проявата на интерес. Борис обаче винаги е съзнавал, че от него зависи дали ще успее да го задържи и задълбочи. Засега го прави успешно. В края на студентството си Борис печели конкурса за драматургия на Театър 199 с пиесата си "Кулата“, която беше поставена през 2023 г. в същия театър. В постановката играха големите актьори Свежен Младенов, Йоана Бурковска-Давидова и Йордан Ръсин.За текста си "Кулата“ Борис беше номиниран за "Икар“ за драматургия, получи "Аскеер“ и грамота от Министерството на Културата за високи творчески резултати и принос към българската култура. Днес младият актьор, който си е партнирал с баща си в постановката "2084. REX. Последният цар на света“, е част от трупата на Пловдивския театър. Борис има роли във филмите "12А“, "Чичо Коледа“ и "Чума“, както и в сериалите "Столичани в повече“, "Пътят на честта“, "Мен не ме мислете“. А отскоро зрителите на Би Ти Ви го гледат като Атанас Дерменджиев – акушер-гинеколог в сериала "Вяра, надежда, любов“.Албена Павлова, която играе лаборантът Светла Стоянова, и мъжът й – актьорът и сценарист Емил Марков, също опитали да насочат дъщеря си Мина към друга професия. И се получило, но за кратко. Мина смяташе да се посвети на друга професия, макар че като дете стана известна с ролята си в хитовия сериал "Столичани в повече“ по Би Ти Ви, в който пак играеше и майка си. Даже се говореше, че дъщерята на Албена Павлова и Емил Марков планува да учи комуникации или литература в чужбина. По-точно в Испания, тъй като е завършила 164-а испанска езикова гимназия "Мигел де Сервантес“. Мина се увличаше и по танците, ездата, свиреше и на китара, но най-трайно се оказа увлечението й по изкуството. Тя се убедила, че актьорството й е призвание и когато придружавала майка си в театъра. Мина го чувствала като друго вкъщи.Днес тя учи актьорско майсторство в Нов български университет. В сериала "Вяра, надежда, любов“ Мина е младата Светла – героинята, изиграна от майка й в реалния живот Албена Павлова.Резултатът е впечатляващ не само, заради таланта на Мина, а и защото с майка й много си приличат визуално. Освен това, гласовете им са доста сходни. Двете играеха заедно и в "Столичани в повече“. Малката Мина изигра Яна Лютова от едно от двете враждуващи семейства в сериала. Майка й Албена пък беше Гълъбина от другото семейство – Чеканови. Любопитна подробност е, че Емил Марков, съпруг на Албена и баща на Мина, е сред сценаристите в сериала. По-късно младата актриса участва и в скечове в предаването "Комиците“ пак по Би Ти Ви.Мартина Пенева, която играе Биляна Иванова в сериала "Вяра, надежда, любов“ също има известни родители. Тя е дъщеря на Атанас Пенев – Наско от Б.Т.Р. и бившата му жена – гримьорката Силвия Стойчева, която на времето нашумя покрай еротична фотосесия с футболната звезда Димитър Бербатов. Мартина има брат Иван от втория брак на баща си с Ивана Албрехт, оперна певица от Сърбия. "Факт е, че се чувствам горд като баща. Усещането е…“, казвал е Наско по повод наградата, която дъщеря му спечели на международен фестивал в Сърбия през 2022 г. Мартина беше отличена за представянето си в моноспектакъла "Аз победих“, а журито я определи като "мощна актриса с голямо бъдеще“."Един от уроците на баща ми е, че трябва винаги да съм много добре подготвена, да съм голям професионалист в нещата, които правя. Защото, когато късметът ми се усмихне, аз трябва да съм готова да го грабна“, казвала е Мартина. Може би, защото се изявява като актриса, а не като певица, тя не е имала притеснения как ще бъде приета, предвид че е дъщеря на Наско от Б.Т.Р. Музикантът пък я подкрепил, без колебание, когато Мартина се убедила, че актьорството е нейно призвание. Като ученичка тя тренирала волейбол, лека атлетика и езда, но и посещавала актьорски школи. Въпреки това, Мартина влязла в НАТФИЗ от втория опит. Наско тогава й казал да кандидатства и другаде, при което Мартина се съгласила, но не го направила. Любопитна подробност е, че за подготовката й за изпитите в академията татко й помолил за съвет от режисьора Стефан Командарев, а по-късно Мартина игра във филма му "Made in EU“ (2025г.).Младата дама, която е учила в 35-о училище с английски и френски език, завършва НАТФИЗ през 2019-а в класа на Иван Добчев и Маргарита Младенова. Още в първи курс била избрана от режисьорката Катя Петрова да играе в "Роня, дъщерята на разбойника“ в театър "София“. След дипломирането си, дъщерята на Наско играла в ДКТ "Константин Величков“ – Пазарджик, в "Сфумато“ и в Театър "София“. През 2023 г. Мартина станала част от трупата на Народния театър, където към днешна дата участва в няколко постановки. Младата дама е позната и с ролите си в киното "12А“, "Бащата“ и "Житие“. Мартина се е снимала и в клип с баща си към парчето на Б.Т.Р. "Пъзел“, което е саундтрак към сериала "Животът на Жоро“. Актрисата се включи във видеото, защото участва и в тв поредицата.Колегата й Даниел Върбанов, който пък играе Васил Стоев-Весо във "Вяра, надежда, любов“, също има известен баща. Родителите на актьора са Венцислав Върбанов – бившият министър на земеделието от кабинета на Иван Костов в периода 1997-2001 г., и някогашната манекенка Камелия Върбанова, която на времето работила с "Версаче“.Даниел, който е на 25 години и има двама братя, е завършил Националния учебен комплекс по култура. По-късно се преместил в Англия и завършил средното си образование с международна диплома. Когато бил на 18, Даниел бил приет в академията по актьорско майсторство в Оксфорд след битка с 20 000 кандидати, които се борели за 20 места. След първата година обаче той се върнал в България и кандидатствал в НАТФИЗ. Решил го, защото след тази първа година в Оксфорд трябвало да кандидатства отново в тамошната академия. Освен че конкуренцията била жестока, имало практиката да се приемат по-възрастни кандидати. За да не рискува да загуби ценно време, Даниел избрал да продължи образованието си в родината. Той е учил в класа на проф. Атанас Атанасов в НАТФИЗ.В четвърти курс Даниел получи първия си голям шанс. Той се прослави с ролята на Баян в сериала "Войната на буквите“ (2023 г.). В академията актьорът срещна и голямата любов. Това е колежката му Александра Лашкова, която миналата година блесна в предаването за имитации "Като две капки вода“ по Нова тв. На грандиозния финал на шоуто на стадион "Васил Левски“ Даниел предложи брак на любимата си, която отговори през сълзи: "Хиляди пъти "ДА!“. В началото на тази година двамата обявиха, че са готови с общия си проект – късометражният филм "Бъркани яйца“.Даниел е режисьор на лентата, както и един от продуцентите заедно с годеницата си. Тя изпълнява и главната роля, а в другата е колегата им Захари Бахаров. Годениците са и автори на сценария на филма. При представянето му в социалните мрежи Даниел спомена в благодарностите и баща си Венцислав Върбанов. Не издаде с какво му е помогнал при реализирането на филма. Вероятно му е ударил рамо в организацията и подбора на локациите. Филмът "Бъркани яйца“ е заснет в Плевенски край, който е роден на бившия политик. Венцислав Върбанов е от село Долни Дъбник, на което е бил кмет.