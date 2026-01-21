Сър Дейвид Бекъм каза, че родителите трябва да позволяват на децата си "да правят грешки" в социалните медии, броени часове, след като най-големият му син Бруклин разкри семейните им вражди в експлозивен пост в Instagram, съобщи ДПА.Обвиненията на БруклинБруклин сподели редица твърдения за родителите си Дейвид и Виктория Бекъм, включително, че неговите родители контролират информациите за семейството в пресата и се опитват да "разрушат" връзката му със съпругата му Никола Пелц Бекъм.В своето изявление начинаещият шеф-готвач и фотограф Бруклин Бекъм казва, че не иска да се "помири" със семейството си. "Мълчах години и полагах всякакви усилия да запазя тези въпроси в тайна. За съжаление, моите родители и техният екип продължиха да се обръщат към медиите, като не ми оставиха избор, освен да говоря за себе си и да кажа истината – за само част от лъжите, които са публикувани. През целия ми живот родителите ми са контролирали информациите в пресата за нашето семейство", добавя Бруклин Бекъм.Той твърди, че бившата певица от Spice Girls Виктория Бекъм е "откраднала" първия му танц с Никола и е танцувала "неуместно" пред гостите им, добавяйки, че никога не се е чувствал толкова "неудобно и унижен" в живота си. Той също твърди, че семейството му се държи "неуважително" към съпругата му и тя не е била поканена на празненството по случай 50-годишнината на баща му.Какво сподели Дейвид:Бившият капитан на английския национален футболен отбор не отговори директно на въпросите за Бруклин Бекъм, когато бе попитан по време на появяването си в Давос, Швейцария, където записа подкаст с известния американски автор на научно-популярни книги Адам Грант на Световния икономически форум.Дългият пост на Бруклин Бекъм в Instagram изглежда потвърждава слуховете, появили се, след като той се ожени за дъщерята на американския милиардер Нелсън Пелц през 2022 г.В предаването Squawk Box на "Си Ен Би Си" Дейвид Бекъм каза: "Винаги съм говорил за социалните медии и за силата им за добро и зло. Лошото, за което говорехме, е това, с което децата се сблъскват днес. Може да бъде опасно, но лично аз открих, особено с моите деца, че трябва да се използва за правилните цели. Имах възможност да използвам моята платформа и последователите си за УНИЦЕФ и това е най-големият инструмент, чрез който хората могат да разберат какво се случва с децата по света"."Опитах се да направя същото с моите деца и да ги науча. Те правят грешки. На децата им е позволено да правят грешки. Така те се научават", добави Дейвид Бекъм, информира БТА.