© Английската футболна легенда Дейвид Бекъм запя коледни песни и вдъхна настроение на последователите си. А това веднага предизвика реакции.



Марая Кери остана очарована. Емблематичната певица хареса видеото на бившия футболист, който пя нейната празнична класика "All I Want For Christmas is You“.



"Моето ново любимо изпълнение, обичам ви, хора!“, публикува 52-годишната Кери в Instagram профила на Виктория Бекъм, след като тя качи крадешком заснет клип на съпруга си, който пее хитовата песен в лондонския дом на семейство Бекъм.



Първоначално Дейвид не разбира, че жена му снима видеото, на което той пее, докато отпива от чаша с кафе и гледа мобилния си телефон.