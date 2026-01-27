Деми Мур повече от щастлива в новата си къща
©
Актрисата притежава имоти в този район от десетилетия, още от времето на брака си с Брус Уилис, но новата придобивка обещава да бъде истински пристан за цялата фамилия, сочи Hello.
Едва след като се настанява в новата си резиденция, Деми решава да сподели малко от атмосферата й в социалните си мрежи. На поредица от кадри тя позира пред собствено снежно езеро, заобиколена от патици, напомняйки на всички, че тя все още е "това момиче“ – уверена, земна и малко провокативна.
Освен красивата природа, вниманието на феновете беше приковано от стайлинга на актрисата. Облечена в широки черни панталони и характерните си големи очила, Деми показа чувство за хумор с емблематичен сив суитшърт.
"Прекрасен ден в квартала“, написа тя, а коментарите не закъсняха. Докато дъщеря й Талула я нарече "Майка на патиците“, феновете полудяха по връхната й дреха.
"Трябва ми този суитшърт веднага!“, гласят масовите съобщения под публикацията, докато други благодариха на Деми за вдъхновението, което черпят от нейната книга "Отвътре навън“.
Районът на Хейли и Сън Вали е нещо като "безопасно място“ за голямото семейство на Деми и Брус Уилис. Те прекарват голяма част от годината там, далеч от папараците, като в съседство са разположени домовете и на настоящата съпруга на Брус – Ема Хеминг Уилис.
Това спокойствие и уютът, който Деми демонстрира в новия си дом, са вдъхновили и най-голямата ѝ дъщеря – Румър Уилис. Тя също взе радикално решение за живота си.
Емоционалното сбогуване на Румър
Румър Уилис потвърди, че окончателно напуска Лос Анджелис, за да се премести в Айдахо заедно с малката си дъщеря Луета. В емоционална изповед тя разказа как е "съборила до основи“ старата си къща в Ел Ей, за да я построи наново, преминавайки през бременност, раждане в хола и много лични трансформации, пише Ladyzone.
"Сега се чувствам така, сякаш къщата най-накрая е готова да ме пусне. С най-дълбока любов и благодарност тръгваме на ново приключение“, споделя Румър.
Още по темата
/
Азис сключи брак
10:11
Драго Чая: Честно казано, не знаех какво да очаквам от тази среща, тъй като не си бяхме говорили и не се бяхме виждали
25.01
Нов звезден развод
25.01
Още от категорията
/
Георги Тошев: Сменяше групите така, както сменяше жените в живота си, но пред музиката остана честен докрай
11:12
Прави милиони за минути
23.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Парис Хилтън: Искам да покажа по-сериозната си страна
16:59 / 26.01.2026
Снимката, която потресе социалните мрежи по света
16:49 / 26.01.2026
Михаел Шумахер вече не е прикован към легло
15:18 / 26.01.2026
Албена Вулева избяга в Дубай с новия си мъж
14:48 / 26.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.