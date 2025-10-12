ЗАРЕЖДАНЕ...
Денис Ризов: С една бас китара от 46 лв. и тениска омазана в мастило
Ризов вече няколко месеца живее обратно в България. Но животът през последните 30 години извън страната, чак в Америка, променя посоката на мислите и разбиранията му. Как се изменя представата за американската мечта и защо вече не е привърженик на Доналд Тръмп.
Ризов коментира контраста между живота в двете страни, като обобщава, че един музикант е добре, когато е на път.
"Където и да си, си добре“, признава той.
Според него, понятието за американска мечта вече не е това, което е било. Преди тя е означавала едно, докато сега "никой не знае как изглежда тази мечта. Дори може да се каже, че я няма“.
Ризов признава, че преди е бил фен на Доналд Тръмп, още от мандат 1, но вече не подкрепя бившия президент. Причината за това е неговото поведение.
"Не ми харесва това, че е арогантен. Измислил е хубави неща, но не ги действа правилно“, казва той.
Денис Ризов повдигна завесата и около началото на музикалната си кариера, като разкри, че е вдъхновен от легендарната българска група "Щурците“.
На въпрос дали Кирил Маричков е причината да започне да се занимава с музика, Ризов отговаря утвърдително. Всичко започва с една лепенка, подарена му от групата, която той залепя на своята баскитара.
"С една бас китара от 46 лв. и тениска омазана в мастило. Така отидох при Кирил Маричков да му искам автограф и тогава започна музикалната ми кариера".
Ротонда
преди 35 мин.
Денис, начеса си крастата в Америка, видя, че там сме никои. Казвам го така , защото и аз се убедих в това. Ризов, трябва да благодариш на жена ти, че те изчака, въпреки твоите изневери, страдайки те изчака стоически. Повечето жени не биха го направили.
