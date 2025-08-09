Денис Ризов се завръща, празнува голямо събитие

© "Тук вече много по-добре се живее, отколкото в Щатите. Там е едно вечно робство, особено след ковидпандемията. Преди бях много за Доналд Тръмп, сега нещо не съвсем, много неща направи, които не мога да кажа, че са нужни точно в момента".



Това сподели в предването по bTV "Тази събота и неделя" музикантът Денис Ризов. От три месеца той е в България и е много доволен от случващото се у нас.



"За три години всичко се е променило. Ето сега, гледам сагата с инвалидната количка, която се случва с една нискотарифна компания, която е отказала да качи на борда си дете с количка, заради това, че не отговаряла на габаритите. И много се радвам, че най-сетне имаме нормален министър - Гроздан Караджов. Човекът си върши работата", сподели Денис Ризов.



В момента той е на турне с колегата си Звезди Керемедчиев с групата Б.Т.Р. "Много е хубаво, организацията е супер и се радвам, че има голям интерес", каза певецът



Относно чалгата той отговори. "Дразнят ме много неща, като например, че казва как всички президенти могат да му целунат г...а, самото отношение на администрацията, но както и да е", каза още Денис.



В понеделник заедно с дъщеря си Виктория, която е родена във Флорида, ще празнува рождения си ден в България на концерта в Пловдив.



"Вики живее много хубав живот, народна певица е, което не знаех отначалото, че я вълнува. По мое време на 18 или 19 години, преди да се махна оттук, нямаше какво да се прави, всичко беше чалга. Сега не виждам много чалга да има или поне аз не ходя на такива места, но някакси са се натъкмили нещата, дори в музикалния ентъртеймънт. И сцената, и навсякъде има концерти, театри, прекрасни неща се случват. Вдъхновяващи. Културата е много важна", сподели Ризов.



Идеята му в момента е да направи читалище заедно дъщеря си Вики, но засега му се вижда доста скъпо начинание. "Но не сме се отказали", каза още Денис Ризов.