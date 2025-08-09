ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Денис Ризов се завръща, празнува голямо събитие
Това сподели в предването по bTV "Тази събота и неделя" музикантът Денис Ризов. От три месеца той е в България и е много доволен от случващото се у нас.
"За три години всичко се е променило. Ето сега, гледам сагата с инвалидната количка, която се случва с една нискотарифна компания, която е отказала да качи на борда си дете с количка, заради това, че не отговаряла на габаритите. И много се радвам, че най-сетне имаме нормален министър - Гроздан Караджов. Човекът си върши работата", сподели Денис Ризов.
В момента той е на турне с колегата си Звезди Керемедчиев с групата Б.Т.Р. "Много е хубаво, организацията е супер и се радвам, че има голям интерес", каза певецът
Относно чалгата той отговори. "Дразнят ме много неща, като например, че казва как всички президенти могат да му целунат г...а, самото отношение на администрацията, но както и да е", каза още Денис.
В понеделник заедно с дъщеря си Виктория, която е родена във Флорида, ще празнува рождения си ден в България на концерта в Пловдив.
"Вики живее много хубав живот, народна певица е, което не знаех отначалото, че я вълнува. По мое време на 18 или 19 години, преди да се махна оттук, нямаше какво да се прави, всичко беше чалга. Сега не виждам много чалга да има или поне аз не ходя на такива места, но някакси са се натъкмили нещата, дори в музикалния ентъртеймънт. И сцената, и навсякъде има концерти, театри, прекрасни неща се случват. Вдъхновяващи. Културата е много важна", сподели Ризов.
Идеята му в момента е да направи читалище заедно дъщеря си Вики, но засега му се вижда доста скъпо начинание. "Но не сме се отказали", каза още Денис Ризов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 609
|предишна страница [ 1/102 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Иван Звездев се ожали
09:27 / 09.08.2025
Една от зодиите ще е истински вдъхновител днес
08:21 / 09.08.2025
Днес тя става на 63
08:21 / 09.08.2025
Честваме апостола, заменил Юда, редки имена празнуват днес, в сил...
08:22 / 09.08.2025
Тайната дъщеря на Фреди Меркюри проговори за първи път!
22:53 / 08.08.2025
Магда от Бургас е първата любов на Рачков и не успя да сдържи емо...
22:51 / 08.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:20 / 07.08.2025
Морето в Бургас е "пералня"!
16:54 / 07.08.2025
Преди 87 години официално откриват тази емблематична за Бургас сграда
12:12 / 07.08.2025
Коли полетяха в нива до АМ "Тракия"! Деца и жена са в болница!
14:23 / 08.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета