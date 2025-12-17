Коренно различна се оказа версията на Дениз Хайрула относно развръзката в отношенията им с Виктор след финала на "Ергенът: Любов в рая“. Докато след излъчването на подкаста в "Надкаст“ с милионера зрителите масово заеха негова страна, часове след публикуване на видеото с Дениз потребителите рязко си промениха мнението.Според нейния разказ, месец и половина след финала снимките на Родос между тях всичко протичало гладко до момента, в който Виктор не започнал да се държи нервно и напрегнато."Усещах, че нещо не е наред и го питах постоянно, докато накрая си призна, че е прочел всичко написано за мен в публичното пространство и започна да ми държи сметка, разказва Дениз."От това преди години кой и защо ми е подарил кола, до това с какво съм била облечена, защо съм била с такава прическа и т.н.“, споделя инфлуенсърката.Точка по точка тя успя много добре да се защити относно всяка една нападка и обвинение, които Виктор хвърли върху нея по време на подкаста преди няколко дни."Още в първите дни на Родос му разказах подробно за своето минало, за OnlyFans канала ми, както и за скандалните видеа, публикувани от мой бивш приятел в интернет, когото дадох на съд. След като излязохме, Виктор се е свързал с него, за да го разпитва за мен, да му се оплаква как е хвърлил по мен 50 000 лева и колко съм меркантилна. Бившият ми само му отговорил, че сумата е доста надолу от това, което той самият е похарчил за мен, но не съжалява и не го прави на въпрос, защото ме е обичал много“, разказва Дениз.Тя обаче бе много шокирана относно спомената сума от Виктор и е категорична, че такива пари той не е харчил по нея. "Били сме на сравнително бюджетни дестинации – Албания и Тенерифе, и аз лично запазвах хотелите, така че много добре знам кое колко струваше. Няма как да е похарчил такива пари. За времето, в което сме били заедно, съм получила две чанти и две рози. Не съм искала нищо от него. Той беше човекът, който постоянно ме разпитваше колко пари са имали бившите ми и какво съм получавала от тях. Това е изключително комплексарско“, разкри Дениз.Една от най-пародийните истории, които Хайрула разказа за Виктор, бе от партито след финала на "Ергенът: Любов в рая“. "По време на предишно събиране на заведение, се случи така, че Виктор събираше парите за сметката и искаше от мен и мой познат да му платим 300 лева, макар че имахме поръчана само една бутилка вино. Той раздели цялата сметка по равно и така аз трябваше да му плащам марковите скъпи водки, които очевидно той не може сам да си плати“, разказа Дениз.Затова, вече препатила, по време на последното парти, инфлуенсърката решава да бъде на отделна сметка, за да не се налага да плаща масрафа на някой друг."В един момент виждам как Виктор обикаля с една касова бележка, а Криси - с баркод от телефона си, и искат на всеки по 150 лева за сметката. Всички бяха шокирани, защото имаше хора, които са само на вода, или такива, които дори не са били на нашата маса, но и от тях се искаха пари. Когато обясних, че съм на отделна сметка, Виктор заяви, че това не го интересува и след като съм на неговата маса, трябва да дам 150 лева. Отказах и той извика управителя и охраната. Стана изключително грозен цирк, управителят се хвана за главата, никой не можеше да повярва колко дребнав е Виктор, а в същото време какъв се изкарваше в предаването", разказа Дениз.Дениз категорично заяви, че не таи лоши чувства срещу Кристина, но така, както срещу нея се вадят кирливи ризи, по същия начин и тя може да разкаже много неща. По думите й Криси също е излизала с Ицо Стоте манекенки, но не това е най-скандалното. Дениз се кълне, че Кристина има 10-годишна връзка, която е крила в предаването, и която продължава и до ден-днешен."Нямам представя как успява да я съчетае и с отношенията си с Виктор, но дори съвсем наскоро са я забелязали с приятеля й на почивка“, разкри Хайрула.Тя разказа как Криси още на първата седмица е правила секс с Петър във Вилата на любовта и в последствие явно наистина е хлътнала.За сълзитеОще в началото на подкаста Дениз се разстрои заради коментарите относно връзката й с Ицо Стоте манекенки. Тя разкри, че приятел на неговия син й е писал с упрек заради скандала с Шермин. "Много хора наранихте с вашия глупав скандал“, гласяло съобщението, което разплака Дениз.На финал тя отново се разстрои, като се извини на близките си заради поредния грешен избор в живота си, пише Intrigi.bg.