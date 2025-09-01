ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Деси Банова дава 2 бона за фризьор всеки месец
Те разкриват, че Банова е редовен клиент на един от най-луксозните салони в столичния квартал "Лозенец“, където всяко посещение й струва близо 500 лв. Деси ходи в салона веднъж седмично, което означава, че само грижата за прическата й възлиза на около 2000 лв. месечно. В сметката не влизат други разкрасителни процедури, като маникюр, педикюр, козметик, масажи и др" които също се предлагат на място.
Според клиентки на същия салон сумата от 500 лв. на седмица не е стандартна, а е само за клиенти, на които се прилагат ексклузивни и висок клас продукти, внасяни специално от чужбина. В случая с Банова козметиката, използвана за нейната коса, е от нова марка, която е хит в Холивуд и се използва в елитни салони в Лос Анджелис и Ню Йорк. Продуктите са предназначени за специфичен тип коса -руса, къдрава, много суха и чуплива. Всяка процедура включва няколко стъпки - измиване с щадящ шампоан, хидратираща маска, ампула за възстановяване, специален серум, както и професионално оформяне със специална сешоарна техника.
"Не е като да ти измият косата в кварталния салон. При нея грижата е професионална и отнема по 2 часа. Косата й е трудна за поддръжка-дълга, чуплива и изисква много хидратация. Нормално е да и струва толкова“, коментира клиентка на същия салон.
Други редовни посетители на обекта твърдят, че сред клиентелата му се забелязват популярни фолк-певици и съпруги на бизнесмени. Салонът е известен с дискретността си, но в социалните мрежи вече масово се обсъжда присъствието на Банова в него. В няколко фейсбукгрупи, посветени на грижа за коса и козметика, потребителки споделят впечатления и коментират цените.
"Видях я в салона в "Лозенец“, изглеждаше страхотно, но 500 лв. за прическа си е лудост“, пише дама в една от групите. "Ако можех, и аз бих дала толкова, косата й винаги е блестяща и добре оформена. Има стил и не пести пари за визията си“, контрира друга. "Деси е от малкото жени у нас, които изглеждат като истинска ВИП дама - елегантна, премерена, винаги в тон с модата“, гласи друг коментар, пише HotArena.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 832
|предишна страница [ 1/139 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Рут Колева призна за тежък инцидент
13:59 / 01.09.2025
Дубайска принцеса отново хвърли в смут арабския свят с новия си и...
12:49 / 01.09.2025
Донка Байкова: Боб и хляб, грах и ориз, нахути, просо или киноа –...
11:32 / 01.09.2025
Човекът, който започна най-опустошителната война в историята на ч...
11:04 / 01.09.2025
Стресът може да бъде подправка за успеха, но ако е в умерени коли...
10:42 / 01.09.2025
Филип Буков с ново гадже
10:52 / 01.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Родопчани в Гърция: Кофти! Никак няма да е приятно!
20:01 / 30.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:51 / 31.08.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
18:31 / 31.08.2025
Преди минути стана ясно кои области са предупредени за 31 август
12:21 / 30.08.2025
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:34 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета