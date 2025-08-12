ЗАРЕЖДАНЕ...
|Деси Слава ще се мести в Пловдив
Това обяви тя пред пълния Античен театър, където направи фолклорен концерт. Деси Слава сподели от сцената, че е живяла 10 години в Пловдив, но после се преместила в София.
Концертът й в Античния театър е под мотото "България в душата ми!“. Името на турнето е песен, която се роди на един дъх, споделя Деси Слава.
"Тя е за всички българи, които са далеч от родината, но пазят спомена за нея в душите и сърцата си... Вярвам, че България е духовен център за целия свят, тук енергията е някак различна... Във времена на войни, кризи, полюсни мнения и разединение трябва да бъдем по-обединени от всякога! Българският народ е преминал през много трудности и именно нашата музика и традиции са успявали да съхранят духа ни и да пазят спомена за нашите велики дела... Когато човек не знае накъде да поеме, има един верен път - да се завърне към корените си... там, където е мястото му... там, където е душата му!“, казва изпълнителката в публикация в социалната мрежа.
На концерта участие взеха и други музикални звезди, като една от тях беше нейната леля - Мими Иванова. В профила си в социалната мрежа любимата на Развигор Попов написа специална публикация след концерта на своята племенница. В нея тя заяви, че е горда с Деси Слава, и допълни, че се е сбъднала нейна мечта, а именно да има самостоятелен концерт с български фолклор в Античния театър, пише "Телеграф".
Коментари (0)
