Поп-фолк звездата Деси Слава заведе синовете си в САЩ, похвали се самата тя.Певицата направи свое турне в Америка, включващо шест концерта в различни градове, сподели вълнуващи моменти от пребиваването си в страната на неограничените възможности.Ангелогласната певица не само успя да зарадва сънародниците ни, поднасяйки им красив букет от своите емблематични хитове и фолклорни бисери, но преживя и емоционален личен момент, свързан със спомените й отпреди 26 години, когато бе първото й излизане зад граница. Именно в САЩ тя се запознава с бащата на големия си син Майки, който сега работи като неин озвучител, пише HotArena.Деси Слава показа пред последователите си в социалните мрежи красиви кадри от Малибу, където бе заедно с двамата си синове - Майки и Борис, като пусна и кпипче, на което я виждаме от морския бряг там."В този дъждовен ден споделям с вас красивите и слънчеви гледки на Малибу. Преди точно 26 години заминах за моята първа чужбина. Нямах представа, че това пътуване ще преобърне живота ми. Щастлива съм, че след толкова години успях да се върна тук и да споделя тези моменти с Майки и Бобо. Безценно е да бъдеш с любимите си хора!", сподели разчувствана певицата.