Бившата водеща на bTV Деси Стоянова излезе с пост в социалните мрежи във връзка с протестите, които се организираха в столицата и страната на 1 декември.Ето какво написа тя:София. 1 декември 2025. Протест какъвто отдавна не сме виждали. Саморъчно изработените плакати казват всичко. Както и това, че в зоната на протеста цяла вечер нямаше интернет, а след това рязко спря токът в центъра на града. Всеки може сам да си прави изводите. А аз се надявам на следващите избори (когато и да са те) пред урните да не можем да се разминаваме, както беше тази вечер на жълтите павета.P.S. Нека всички правим разлика между мирно протестиращи (каквито бяха десетки хилядите, които изпълниха центъра на София днес) и провокаторите, които са палили и чупили в опит да подменят същината на случилото се тази вечер.