|Деси Стоянова с нова кауза
50 години.
Това са 18 263 дни. Всеки един от тях е имал своята роля, смисъл и неповторима значимост. Имало е дни на победи и дни на провали, дни на постижения и дни на разочарования, дни на вдъхновение, радости, болка и тъга. И всеки един от тях заслужава да бъде отбелязан.
Осемнайсет хиляди двеста шестдесет и третият ще е особено специален за мен. Не само, защото ще празнувам рожден ден, а защото ще е рожден ден с кауза.
Ако искате заедно да направим подарък с мисия и смисъл, можете да подкрепите каузата, която аз избрах да подкрепя – провеждането на спортните игри за деца с онкохематологични заболявания.
Деца от 7 до 16-годишна възраст ще се състезават в шест различни дисциплини - плуване, бягане, шах, стрелба с въздушна пушка, футбол, тенис на маса, от 19 до 22 септември в Панагюрище. И ще си тръгнат по-силни и по-вдъхновени.
Това е сметката на сдружението, по която всеки би могъл да преведе сума, която желае и може да си позволи да отдели. Знаете, всяка капка, всеки жест има значение.
Сдружение "Деца с онкохематологични заболявания"
IBAN:BG13FINV91501014721936
BIC: FINVBGSF; ПИБ АД
|Още по темата:
