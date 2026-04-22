Гръцката дива Деспина Ванди кацна днес в София директно на ВИП терминала на летището, далеч от любопитните погледи. Тя е у нас за дългоочаквания ѝ концерт утре в зала "Арена 8888“.

Изпълнителката пристигна със своя голям екип от музиканти ден преди концерта, тъй като лично държи да проследи подготовката, информира Burgas24.bg. Тя обеща наистина магична вечер, с която буквално ще вдигне публиката на крака.

По всичко личи, че шоуто ще бъде повече от горещо, обещава се истинска бузуки вечер, заредена с хитове, страст и типичната гръцка емоция, която феновете обожават.