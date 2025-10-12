ЗАРЕЖДАНЕ...
Диана Димитрова била 80 кг
©
Актрисата е била и доста едра. Тежала е 80 килограма, с които е успяла да спечели кастинг за роля в чуждестранна продукция. Дори с това наднормено тегло обаче е изглеждала много добре, показват записи от въпросния филм, които Диана сподели в социалните мрежи. Повод беше нов спечелен кастинг за филм, за която актрисата съобщи в края на миналата седмица Продукцията е американска.
"Днес имам повод за голяма радост – спечелих кастинг за американски филм! Това е още една стъпка по пътя ми като независим артист и момент, в който осъзнах, че е време да кача шоу-рила си, който тепърва ще обновявам. В него ще видите сцени от различни етапи на кариерата ми. Ролята, за която мечтая, още не ми се е случила – но всяка история, която съм изиграла досега, е била част от моето израстване. В първия ми филм бях около 80 кг, а във "Бягство" – 52. Променяла съм косата си, тялото си... Но най-голямата промяна е отвътре", сподели актрисата, която в момента учи анимация във Франция, но явно не се отказва и от екранните си изяви, цитира HotArena.
Още по темата
/
Наричаха я Желязната лейди на телевизионния екран. След първия развод отива да празнува в ресторант с бившия
16:27
Още от категорията
/
Д-р Адриана Камбурова, ВМА: С годините започва дегенеративен процес в ставния хрущял – остеоартрозната болест
11.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.