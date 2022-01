© Диджейско дуо посегна на един от култовите хитове на Слави Трифонов и Ку-Ку Бенд. Това са артистите Fabrizio Parisi и The Editor, които предизвикаха голям фурор с интерпретацията си на парчето "Ела, ела". Проектът е с официално сътрудничество с хората на Дългия и има видеоклип, който вече се радва на близо 100 000 гледания в YouTube.



Песента, която в оригинал е дело на Евгени Димитров, Слави Трифонов и Георги Милчев - Годжи, а текстът е на Ивайло Вълчев и Годжи, заживява нов живот в чисто нова версия, благодарение на утвърдените продуценти Fabrizio Parisi & The Editor. Премиерата на "Ела, ела 2.0“ беше на 26-и януари в YouTube канала на Слави и Ку-Ку Бенд.



"Избрахме "Ела, ела“, защото това е една от най-емблематичните песни на Ку-ку Бенд. Заслужава нов живот. Затова направихме не ремикс, а изцяло нова версия“, споделя Евгени Димитров, който работи с продуцентите по новия проект.



Аранжиментът и звукозаписът на "Ела, Ела 2.0“ са изцяло нови, като от оригинала са оставени непокътнати само акапелата на Слави Трифонов и няколко знакови музикални момента. Новата версия е в завладяващ клубен ритъм и подчертан електронен саунд, който дава заявка да влезе през парадния вход на нощния живот в България.



Идеята за обновяване на песента идва от самия Слави Трифонов, който кани Fabrizio Parisi & The Editor да работят по проекта, след като се запознава с работа им. За пръв път, някой извън екипа на Ку-ку Бенд се намесва в техните авторски композиции. Въпреки това музикантите и продуцентите се сработват изключително бързо и ефективно, и след малко повече от месец резултатът е на лице. "Ела, Ела 2.0" излиза с чисто нов клип, заснет от режисьора Валери Милев, в който ще се насладите на истински парад на суетата и сексапила. А на финала ви очаква изненада, на която няма как да не реагирате с усмивка.