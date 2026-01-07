Ако искате да имате достатъчно енергия през зимата и успешно да се справите с вирусите, внимавайте не само какво ядете, но и кога, предупреждават диетолози.Според тях най-доброто време за вечеря е между 17 и 19 часа или поне 2-3 часа преди лягане. Най-трудно това правило обаче се спазва през декември. С наближаването на празничния период хората са затрупани от покани за различни събития и срещи. И разбираемо, се хранят по-късно, въпреки че трябва да правят точно обратното."Ако искаме да подобрим настроението, метаболизма и здравето си, когато дните са по-къси, трябва да вечеряме рано“, казва пред "Дейли Мейл“ Катрин Нортън – доцент по хранене и спорт в Университета Лимерик.По думите ѝ това е важно, за да подкрепим циркадния си ритъм. Тъй като той зависи от външни фактори като излагане на светлина и тъмнина, за да координира функциите на целия ни организъм. На практика започваме да му пречим, когато вечеряме късно, защото вместо да настрои организма ни за почивка и сън, както му диктува ранното стъмване, се налага да го мобилизира за преработка на погълната храна. А подобни стресови ситуации неизбежно водят до промяна в общото състояние, нарушават съня и имунната система."Храносмилането, освобождаването на хормони и дори количеството калории, които изгаряте през деня, следват циркадния ритъм. Затова съгласуването на времето за хранене с биологичния часовник на тялото е изключително важно“, посочва Катрин Нортън.Проучване е показало, че вечерящите след 22 часа имат 20% по-високи нива на кръвната захар и изгарят 10% по-малко мазнини от тези, които приключват вечерята в 18 часа. Преглед на 29 изследвания по въпроса пък е установил, че ранното хранене подобрява метаболизма, понижава кръвното налягане, нивата на кръвна захар и на "лошия“ холестерол.Ако обаче работите от 9 до 17 часа и след това пътувате час до вкъщи, не хапвайте пътьом нещо от заведение за бързо хранене само за да спазите препоръчителния час за вечеря. Със сигурност това е много по-вредно от прясна, питателна храна, която сами сте приготвили два часа по-късно. "Ако ядете след 21 часа през повечето вечери и се събуждате бавно или сънят ви е по-малко спокоен, експериментирането с по-ранни хранения може да си струва. Всъщност по-важно е да се фокусирате върху качеството, а не върху времето, избирайки по-леки, балансирани ястия, но яжте поне два до три часа преди лягане“, съветва Катрин Нортън.Въпреки че през зимата изборът е малък, яжте сезонни зеленчуци. Сред най-полезните са пащърнак, моркови и цвекло. Те не само са пълни с фибри, витамини и антиоксиданти, но са и много универсални за включване в менюто, казва диетологът Кари Ръкстън. Може просто да ги изпечете с малко зехтин във фурна или пък да ги задушите в тенджера, прибавяйки любими подправки или парче месо, което ще ви осигури необходимите протеини. Диетологът предупреждава да не се варят или пекат твърде дълго, тъй като това ще убие някои от полезните им вещества. "Освен картофите може да ядете повечето кореноплодни зеленчуци сурови, което ще запази витамините им. Пащърнакът е отличен източник на много важни хранителни вещества. Той има най-високо съдържание на фибри от кореноплодните“, казва доктор Ръкстън.