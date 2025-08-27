Новини
Димитър Маринов ще преподава в Бургас
Автор: Екип Burgas24.bg 15:06
Актьорът Димитър Маринов за първи път ще води кино-клас за актьорска подготовка в  Театрален колеж "Любен Гройс“ в град Бургас. На 1 и 2 септември в  Културен дом НХК ще се проведат безплатни  консултации, а приемните изпити ще са на 25, 26 и 27 септември. 

Актьорската кариера на Маринов в Холивуд започва през 2009 година. След 17 интервюта за две седмици, той избира "Вилхелмина/Апертур“ Агенция (Wilhelmina/Aperture) в Бевърли Хилс. Първият му кастинг, само два дни след подписване на договора, е за филма "Мъже от Стомана“ (Act of Valor 2012). С този филм, Маринов е първият български актьор стъпил на "червения килим“. Вторият му кастинг е за мега-реклама на "Никон“ с Аштън Къчър, която се излъчва национално 13 месеца. Следват поредица от мега-реклами, в които Маринов партнира с Уилиам Шатнър, София Вергара, Джеф Бриджес и през 2014,  Маринов е "лицето“ на "Нисан“. От ноември 2024 до днес, Актьорът представя и Амазон в мега-кампания. Телевизионните кредити на Маринов включват множество Американски мега-сериали като гост-звезда. Той партнира с Кийфър Съдърланд, Анди Самберг, Матю Перри, Зак Галифианакис, Роберт Патрик, Бил Хейдър и много други. През 2017 година Маринов печели подкрепяща-главна роля в коо-продукция на Стийвън Спилбърг (DreamWorks) с Universal Studios, "Зелена Книга“ под режисурата на Питер Фаррели (Dumb&Dumber). Маринов партнира с Виго Мортенсен (Lord of the Rings) и Махершала Али (Moonlight–Oscar 2017). Филмът печели Оскар за "Най-добър филм“ 2019.

През 2018 Маринов основава "Маринов Актърс Студио“ в кооперация с Холивуд Актърс Студио. През 2019, открива първата българска академия за екранни изкуства в София по своята програма.








