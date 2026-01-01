Димитър Рачков като по коледно чудо прости на блудния си брат, който го посрами с присъда като дилър на дрога. Артистът, който с години избягваше контакти с осъдения, този път е прекарал празниците с него. На масата са били също майка му, синът му, актуалната му половинка Виктория, нейната дъщеря и майка – все близки и роднини. Пак като по чудо не са присъствали обичайните придружители – бившата жена на комика – Христина Апостолова, и мъжът ѝ Евтим Милошев.Димитър Рачков досега прекарваше почти всеки празник в компанията на сина си, но и на неговата майка Христина, с която от години са разделени. Заедно с тях неизменно на масата сядаше официалният мъж на сценаристката Апостолова – продуцентът и бивш министър на туризма Евтим Милошев, които, разбира се, бяха придружавани и от общото си дете Петър. Към компанията обикновено се добавяше и съответната половинка на актьора. Явно това се правеше заради сина на Рачков – да бъде с майка си, и с баща си, макар че те не са заедно, но конфигурацията често е ставала повод за коментари и обсъждане. За редовия българин е странно двама баджанаци като Митко и Милошев да изкарват всеки празник заедно.Явно новата жена на комедианта е сложила край на традицията, защото тази година той е празнувал не с Милошев, а с родния си брат. Най-вероятно Виктория Кузманова е тропнала с крак, че не иска да прекара Коледа с бившата жена на мъжа си, и вместо нея, е поканила роднините.Присъствието на брата Петър прави впечатление, защото актьорът от години не беше забелязван в неговата компания. Говореше се дори, че се заканвал повече да не му проговори, след като станало ясно, че е продавал наркотици.Двамата отново са намерили път един към друг, за радост на родителите си. Както се вижда, всички празнуват като голямо и задружно семейство.