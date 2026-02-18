Димо Алексиев си намери нова работа
©
Алексиев е възпитаник на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“, където през 2006 г. завършва специалност "Актьорско майсторство за драматичен театър“ в класа на Веселин Ранков. Още по време на обучението си демонстрира професионална дисциплина и сценична зрялост, които поставят основите на последвалата му успешна кариера.
Сред най-значимите му театрални превъплъщения са ролите в постановките "Пухеният“, "Калигула“, "Секс, наркотици и рокендрол“, "Госпожица Юлия“ и "Сирано дьо Бержерак“. В тези продукции актьорът изгражда сложни психологически образи, отличаващи се с дълбочина и емоционална интензивност.
Широка популярност придобива и чрез телевизионните си участия в сериалите "Стъклен дом“, "Братя“, "На границата“ и "Откраднат живот“, където затвърждава позицията си на един от водещите актьори на своето поколение. Паралелно с това реализира участия във филмови продукции и се изявява като телевизионен водещ, демонстрирайки адаптивност към различни артистични формати.
Сред професионалните му отличия се откроява престижната награда "АСКЕЕР“ за изгряваща звезда за ролята му в "Калигула“, както и отличието "НАЙ-НАЙ-НАЙ“.
Ръководството и екипът на театъра изразяват увереност, че Димо Алексиев ще допринесе за обогатяване на репертоара и ще донесе нови силни емоционални преживявания за публиката.
Още от категорията
/
Алекс Сърчаджиева: Какъв избор имам? Или да се обеся на жиците на тролея, или да продължа живота си
16.02
Дънди се стопи
16.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Фалстарт на "Ергенът"
20:53 / 17.02.2026
Майката на братя Халваджиян спечелила конкурса "Мис Бургас"
17:30 / 17.02.2026
Етиен Леви проговори за "Капките"
16:53 / 17.02.2026
Дъщерята и внучката на Гала тръшнати от Ковид
16:42 / 17.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.