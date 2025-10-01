Диона отрече и потвърди слух

© Певицата Диона се носи на крилете на любовта, а човекът до нея не е свързан с музикалния бизнес.



"Той е в съвсем различен сектор – мебелния бранш. Занимава се с дивани, матраци, мебели и така нататък“, споделя пред "Телеграф“ тя.



"Бях на едно събитие, където пях, и той беше там. Запознахме се, известно време комуникацията беше чисто приятелска и с времето прерасна в нещо повече“, разказва Диона. Тя признава, че в началото е била резервирана и е искала да се увери, че може да се довери.



"Исках просто да видя, че самият човек е… как да го кажа… читав. В този ми период ми беше трудно да допускам нови хора. Но той показа, че е до мен“.



Добавя, че партньорът ѝ често пътува заради работата си и двамата споделят любов към пътешествията. Диона припомня, че в кариерата и личния си живот е преминала през множество трудности, които са се отразили не само на професионалния, но и на личния ѝ път.



"Знаете през какви неща преминах. Имах нужда някой да застане до мен и да ми вдъхне кураж, да ми вдъхне надежда. И това момче със сигурност беше с мен през цялото време“, признава певицата, която е категорична, че се чувства истински влюбена и щастлива.



В последните дни певицата отново попадна в медийния водовъртеж след появата на публикации, в които се твърди, че е поискала 50 хиляди лева от общински съветник за видеоклип. Слуховете бързо се разпространиха онлайн, но самата изпълнителка категорично ги отрече.



"Ясно се вижда, че е направено с изкуствен интелект – и чатовете, и снимките. Не знам дори дали има смисъл да го коментирам. То просто е… долна лъжа“, сподели тя. Въпреки клюките и атаките в публичното пространство Диона е категорична, че този път няма да позволи на жълтата преса да помрачи личното ѝ щастие.



"Просто вече искам да знаят хората, че съм щастлива, че обичам и че се чувствам добре“, казва певицата, пред "Телеграф".