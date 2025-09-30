Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Диона с нова любов
Автор: Екип Burgas24.bg 16:35Коментари (0)0
©
виж галерията
За първи път фолк певицата Диона показа мъжа до себе си и открехна завесата на личния си живот, признавайки, че е истински влюбена. В романтично откровение в социалните мрежи изпълнителката на "Кинтите на тати“ затвори устите на зложелателите, разкривайки, че е в сериозната връзка вече близо година и половина.

"През цялото това време взимах уроци - от кой ли не и за какво ли не, опитвайки се да порасна. А истината е, че единственият човек, който наистина успя да ме промени, беше той. Обичам те, любов моя. Благодаря ти, че точно ти ми показа къде е пътят“, емоционална е Диона в поста си, придружен от много снимки и видеа с любимия.

Двамата се запознават преди година и половина и се влюбват силно един в друг. За този период те обикалят заедно различни екзотични дестинации и истински се наслаждават на любовта си, личи от фотосите.

"Ако дължа нещо на някого - това не сте вие, скъпи журналисти, опитващи се да ни разделите“, добави певицата във връзка с последния скандал около нея. Припомняме, че преди седмица името й бе замесено с това на обществен съветник от Русе. Скандален вайбър чат го уличава като неин благодетел и спонсор на музикалните й проекти.

Именно като категорично опровержение на тези слухове идва и любовното обяснение на Диона към мъжа до нея. Засега тя избира да пази самоличността му в тайна, но от снимките е видно, че е млад, красив и с добри финансови възможности.



Още по темата: общо новини по темата: 1194
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
предишна страница [ 1/199 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Хари посочи истинските виновници за раздялата с баща си
14:43 / 30.09.2025
Лоши новини за холивудските продукции, снимани у нас
14:31 / 30.09.2025
Пилешко месо, вода и риба: Колко време отнема на тялото ви да сми...
13:22 / 30.09.2025
"Семейство Симпсън" се завръщат на големия екран
12:47 / 30.09.2025
Виктория Бекъм: Стига!
12:23 / 30.09.2025
Мъж забравил в якето си лотариен билет - оказало се, че печели 15...
11:21 / 30.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
Издирват Пепи Еврото
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: