Диона сподели за проблеми със здравето
"Как ще снимам утре с температура, кашлица и запушен нос. Пожелайте ми късмет!", написа тя, като думите ѝ веднага предизвикаха вълна от реакции.
Феновете ѝ побързаха да я засипят с пожелания за бързо възстановяване и подкрепа, а мнозина изразиха притеснение дали певицата няма да рискува здравето си заради професионалните ангажименти.
Не е ясно какъв точно е проектът, за който Диона трябва да снима, но по всичко личи, че графикът ѝ е изключително натоварен, пишат от Блиц. Снимката от леглото подсказва, че въпреки неразположението си, тя не възнамерява да отменя плановете си.
