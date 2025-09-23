Новини
Диона съсипа мъжкото достойнство на участник в "Ергенът: Любов в Рая"
Автор: Екип Burgas24.bg 11:00Коментари (0)100
Ако някой си е мислел, че "Ергенът: Любов в Рая" е романтично шоу, явно се е объркал.  В настоящия сезон на формата участниците са по-скандални от всякога. Един от тях е Красимир Томов, който прави секс с брюнетката Емили Шишкова още във втория епизод. Той се представя като успешен бизнесмен, но се говори, че се занимава и с дейности, които не са съвсем легални. През леглото си е прекарал не една или две дами.

Добре осведомени източници на "Уикенд" издават, че Томов неотдавна е имал краткотрайни интимни отношения и с певицата Диона – една от най-скандалните фигури на родната сцена. Пред приятелки тя описала Красимир като "щедро надарен по природа, но иначе не особено впечатляващ в леглото". Дали е вярно или не - само двамата си знаят.

Преди време Диона попадна в центъра на вниманието заради съвсем различен скандал - хванаха я да шофира в нетрезво състояние и след употреба на забранени вещества. Тогава тя изчезна за кратко от публичното пространство, но после пак започна да се изявява в социалните мрежи и да "блести" с различни изцепки, само не и с музиката си.

Що се отнася до Красимир - за любовните му подвизи в момента може само да се гадае, но около бизнеса му вече се повдигат сериозни въпроси.  Според източници от ъндърграунд средите Томов не се прехранва единствено от дейността си с автокъщи и заложни къщи. Шушука се, че мачото печели от разпространение на вейпове и балони с райски газ, особено популярни сред младите в нощните клубове.

Риалити героят казва за себе си, че има икономическо образование. Гордее се с успехите си, защото по думите му е постигнал всичко сам от нулата. Платил си е цената, а сега се радва на плодовете на труда си. Егото му е голямо, харесва луксозния живот. Иска жената до него да е красива със стегнато тяло, защото самият той тренира всеки ден по час и половина. Хвали се също, че има радар за златотърсачки и ги избягва, макар че от представянето му в шоуто досега това не личи. Трудно се влюбва, но изпитва остра нужда от сърдечни вълнения. Независимо от характера, който демонстрира, Краси определя себе си като романтик.

Пред камерите бизнесменът ухажва модела Анна Шермин и публично отрича да има нещо общо с Емили Шишкпова. В социалната мрежа той твърди, че не са правили секс, макар че зрителите видяха и чуха друго.

Емили и Красимир всъщност се познават отдавна и не го крият. Говори се дори, че са имали взимане - даване още преди заминаването им за остров Родос.

Томов отказва да коментира връзката си с Диона. Профилът му в инстаграм е заключен и е доста потаен относно личния си живот в момента. Със сигурност бизнесменът не поддържа отношения с нито една от участничките в "Ергенът".



Статистика: