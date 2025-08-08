Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Днес има повод да почерпи
Автор: Екип Burgas24.bg 10:43Коментари (0)127
©
Никол Станкулова е български модел и ТВ водеща. С професионален опит в Канал 1, ММ, Sportal TV, Нова телевизия.

Тя е родена на 8 август 1988 г. в София. Тя е единственото дете в семейството на полицая от 3-то РПУ Николай Станкулов и следователката от СДВР Елена Станкулова. На 6 години печели първия си конкурс за красота, а на 7 е вече водеща на предаване по държавната телевизия. Като малка разпределя свободното си време между тренировките по художествена гимнастика, плуване, балет, пиано, математика и подготовката на уроците за училище и позирането за модни списания.

Завършва Софийската математическа гимназия, а паралелно с нея и Първа английска езикова гимназия като частен ученик. Като студентка записва Финанси в УНСС.

Опитът от БНТ я отвежда в предаването "Искам“ по ММ. В същото време е и манекенка в "Ивет фешън“. До април 2008 г. е водеща на предаването "Големият въпрос“ по Нова телевизия, след което води новините на Sportal.bg и Profit.bg. По-късно работи в "На кафе“. През юни 2010 г. попада в сутрешния блок на Нова телевизия – "Здравей, България“, където представя синоптичната прогноза за времето.

През 2012 г. влиза в къщата на VIP Brother, където стига до финала на 17 ноември заедно с Орлин Павлов, Димитър Ковачев – Фънки, Къци Вапцаров и Благой Иванов – Багата. Излиза като 4-та от общо петима останали финалисти.

През 2014 г. озвучава в "Рио 2“, записан в Доли Медия Студио.

От септември 2020 г. до август 2021 г. е панелист в предаването На кафе.



Още по темата: общо новини по темата: 592
08.08.2025 »
08.08.2025 »
08.08.2025 »
08.08.2025 »
08.08.2025 »
08.08.2025 »
предишна страница [ 1/99 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Mладото гадже на Юксел Кадриев стана бизнес дама
11:38 / 08.08.2025
Започва SPICE Music Festival!
10:07 / 08.08.2025
Днес любим наш певец празнува рожден ден
10:01 / 08.08.2025
Колата или жената? Коментарите в нета пощуряха
09:46 / 08.08.2025
Емблематичен филм се завръща с втора част
09:14 / 08.08.2025
Уилям и Хари с принудителна среща
09:06 / 08.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Лято 2025
Колективната отбрана на Европа
Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: