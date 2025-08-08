Новини
Днес любим наш певец празнува рожден ден
Автор: Екип Burgas24.bg 10:01Коментари (0)145
©
Днес батко ви Орлин има рожден ден. По този начин неговито обичаният певец Орлин Горанов сподели, че днес има празник. 

С Валчето ни заваля любовен дъжд и решихме да преминем през вълшебната врата, за да се озовем на най-прекрасното място за почивка и сбъдване на мечти. Обещавам да прочета всичките ви пожелания. Грабете с пълни шепи от август и се обичайте!

И наистина стотици харесвания и положителни коментари заваляха за няма и час.

Орлин Горанов е известен български поп, оперен певец и телевизионен водещ. От 80-те години на XX век той се утвърждава като един от най-успешните изпълнители на българската сцена.

Роден е на 8 август 1957 г. в Берковица. Възпитаник е на хор "Бодра смяна“. Музикалната му дарба и великолепните гласови данни са открити от Стефан Диомов по време на военната му служба в Ансамбъла на ГУСВ, чийто солист остава до 1985 г.

През годините, в които се провежда конкурсът "Мелодия на годината“, е един от водещите (от 1986 г.). През 80-те и 90-те години особено популярен е дуетът му с Кристина Димитрова.

Още при дебюта си на "Младежкия конкурс за забавна песен“ през 1978 г. печели "Първа награда“ – с представената от него песен "Интимно“ (муз. Стефан Диомов).

През следващите няколко години се утвърждава сред водещите певци в българската поп музика, наричана по онова време естрадна. За създаването на елегантния му стил допринася и сътрудничеството му с Александър Бръзицов.

Едно от емблематичните му изпълнения е на песента "Светът е за двама“ (1982 г.) по музика на Мария Нейкова и текст на Димитър Точев, а сред международните му награди, които получава в началото на 80-те години са: "Първа награда“ на "Шлагерфестивал“ в Дрезден, "Трета награда“ на "Интерталант“ в Прага, Голямата награда "Златният Орфей“ и др.

Завършва Музикалния факултет на Българската държавна консерватория през 1990 г. в класа на Констанца Вачкова. От 1989 г. е солист на Пловдивската опера.

Има постоянни ангажименти във "Фридрихщатпалас“ в Берлин, Германия от 1994 г. Изпълнява теноровите партии в много италиански опери: "Травиата“, "Трубадур“, "Аида“, "Риголето“ и "Отело“ от Джузепе Верди, "Бохеми“ и "Мадам Бътерфлай“ от Джакомо Пучини и др. По това време поддържа своята популярност в България главно чрез дуета си с Кристина Димитрова, с който има издадени няколко албума.

Осъществява концертни турнета в СССР, ГДР, Австрия, Италия, Испания, Унгария, Чехословакия и др.

През 2010 г. участва във филма "Мисия Лондон“ като Президентът, един от главните герои. Орлин Горанов е ангажиран и с обществена дейност. През 2009 г. става член на Ордена на рицарите-тамплиери.

През 2017 г. започва концертно турне "Обичам българската музика“ заедно със своята колежка Маргарита Хранова, под съпровода на Плевенската филхармония и Държавна опера – Бургас. Идеята и сценария е на Юлия Манукян, както и Левон Манукян (диригент), Даниел Желев (ударни) и Иво Дуков (пиано). Те реализират над 50 концерта в цялата страна.

Музика за него са писали Зорница Попова, Тончо Русев, Морис Аладжем, Мария Нейкова, Стефан Диомов, Александър Йосифов, Александър Бръзицов, Кристиян Бояджиев, Вили Казасян, Иван Пеев, Атанас Косев и много други.

От 7 септември 2020 г. до 12 юли 2024 г. е водещ на телевизионната викторина "Последният печели“, излъчваща се по БНТ 1.



