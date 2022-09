Днес откриват първия Детски анимационен фестивал Бургас

© Дните от 16 до 18 септември ще предложат вълшебни моменти за децата на Бургас. Тогава тук ще се проведе първият Детски международен фестивал на анимацията. Програмата на събитието е разделена на няколко модула – Класическа анимация, Съвременна българска анимация, Пълнометражни филми и тристепенна конкурсна програма с над 44 филма от цял свят.



Прожекциите ще са на 17 и 18 септември, събота и неделя, в часовете 11.00, 16.00 и 18.00 – в зала "Георги Баев" на КЦ " Морско казино" и в Библиотеката. Входът е свободен. Инициативата се реализира с финансовата подкрепа на Община Бургас по Фонд "Култура".



Официалното откриване на фестивала ще се състои днес, петък, от 17.00 часа, в Центъра за съвременно изкуство и библиотека. Сред официалните гости ще бъде българският художник, карикатурист и режисьор Анри Кулев, а веднага след това ще бъде излъчен филмът "Злите духчета“.



Един от акцентите в програмата на проявата е ръчно рисуваната българска лента "Пук". Филмът от 2015 година, режисиран от Анри Кулев, ще има своите две прожекции в Бургас - на 17 септември от 11.00 часа в КЦ "Морско казино", и на 18 септември от 11.00 часа в Библиотеката.



Едноименната приказка на Валери Петров е претворена на екрана с малко игрално кино на сушата и с много майсторска анимация под водата. Историята е озвучена с гласовете на любими актьори и 15 песни по стихове на обичания автор.



Анимацията "Пук“ не е само за деца, а за всички, които не се отказват да търсят и вярват в доброто!



Деца и родители, които посетят фестивала в Бургас, ще имат възможност да се потопят в красивия свят на чудни истории от Иран, Чехия, Украйна, Германия, Франция, Естония, Китай, Норвегия, Швейцария, Белгия, Израел, Словения, Швеция, Италия и България.



Ще бъдат организирани две безплатни работилници за малчуганите. Първата ще бъде водена от тандема Радост Нейкова и Фернандо Галрито и носи заглавието "Анимация в градината". Вторият уъркшоп "Моето магично лято" ще бъде воден от Велислава Господинова и Йоана Атанасова. И двете занимания са насрочени за 17 септември.



16 СЕПТЕМВРИ (ПЕТЪК)



17:00 часа



ЦЕНТЪР ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО И БИБЛИОТЕКА



КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА, ЕТ. 2



Официално откриване на Международен детски анимационен фестивал с директор проф. Анри Кулев







Международна изложба "Анимационни рисунки“



(рисунки на студенти по анимация от НБУ и от факултета по дизайн и изкуство "Ладислав Сутнар“ от Западночешкия университет в Пилзен, Чешка република)







17 СЕПТЕМВРИ (СЪБОТА)



ЦЕНТЪР ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО И БИБЛИОТЕКА



КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА, ЕТ. 2



10:30 – 13:30 часа



Уъркшоп "Анимация в градината“



Ръководители: Радостина Нейкова и Фернандо Галрито



11:00 часа



1-ва конкурсна програма Анимация за деца



1st Competition Program Children’s films



(обща продължителност / Duration 70’16’’)







14:30 – 17:30 часа



Уъркшоп "Моето магично лято“



Ръководители: Велислава Господинова и Йоана Атанасова



16:00 часа



2-ра конкурсна програма Анимация за деца



2nd competition program children’s films



(Продължителност -74’ / Duration - 29’)



18:00 часа



Пълнометражен филм - 89’03’’



"Злите духчета“



Иран, 2022, 89’03’’, 3D



режисьор Кинуиш Далванд, Фарзад Далванд



музика Марк Уилът







11:00 часа



Прожекция на Пълнометражен филм - 75’ "Пук"



реж. Анри Кулев, по сценарий на Валери Петров, 2015



16:00 часа



Класическа Българска Анимация (ретроспективна програма)



Из историята на българския анимационен филм за деца



Classic Bulgarian Animation (retrospective program)



(Продължителност 60, Duration 60’)



18:00 часа



Прожекции на съвременна българска анимация



Contemporary Bulgarian Animation



11:00 часа



1-ва конкурсна програма Анимация за деца



1st Competition Program Children’s films



(обща продължителност: 70’16’’)



16:00 часа



2-ра конкурсна програма Анимация за деца



2nd competition program children’s films



(обща продължителност: 74’29’’)



18:00 часа



Пълнометражен филм - 89’03’’



"Злите духчета“



Иран, 2022, 89’03’’, 3D



режисьор Кинуиш Далванд, Фарзад Далванд



музика Марк Уилът







11:00 часа



Прожекция на Пълнометражен филм - 75’ "Пук"



реж. Анри Кулев, по сценарий на Валери Петров, 2015







16:00 часа



Класическа Българска Анимация (ретроспективна програма)



Из историята на българския анимационен филм за деца



Classic Bulgarian Animation (retrospective program)/ From The History Of The Bulgarian Animated Film For Children



17:00 часа



Официално закриване на Международен детски анимационен фестивал и прожекция на създадените от деца кратки анимационни филмчета



18:00 часа



Прожекции на съвременна българска анимация



Contemporary Bulgarian Animation







ФИЛМИ КЛАСИЧЕСКА БЪЛГАРСКА АНИМАЦИЯ:



"Мишок и молив“



реж. Радка Бъчварова и Зденка Дойчева, 1958, 5‘



A Mouse and a Pencil



dir. Radka Buchvarova & Zdenka Doitcheva, 1958,5’



"Снежният човек“



реж. Радка Бъчварова, 1960, 10‘



Snow Man



dir. Radka Buchvarova, 1960, 10’



"Ножичка и момченце“



реж. Христо Топузанов, 1965, 7‘



Scissors and a Boy



dir. Hristo Topuzanov, 1965, 7’



"Пеещите каубои“



реж. Пройко Пройков, 1984, 9‘



The Singing Cowboys



dir. Proiko Proikov, 1984, 9’



5. "Старите кубчета“



реж. Димитър Петков, 1988, 7‘



The Old Cubes



dir. Dimitar Petkov, 1988, 7’







"Бебето в телевизията“



реж. Пенчо Кунчев, 1989, 6‘



Baby in the TV Studio



dir. Pencho Kunchev, 1989, 6’



7. "Стъпки в снега“



реж. Асен Мюннинг, 1990, 12‘



Steps on the Snow dir. Assen Munning, 1990, 12’







"Лист хартия“



реж. Ася Кованова, 2019, 8‘



Paper Kite dir. Asya Kovanova, 2019, 8’







ФИЛМИ СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА АНИМАЦИЯ



CONTEMPORARY BULGARIAN ANIMATION



"Лист хартия“



реж. Ася Кованова, 2019, 7’



"Бебето в телевизията“



реж. Пенчо Кунчев, 1988, 6’



"Мармалад“



реж. Радостина Нейкова, 2020, 5’



"Домашен любимец“



реж. Вера Донева, 2021, 7,40’



"Стоножка“



реж. Вера Иванова, 2022, 7’



"Баба“



реж. Роза Колчагова, 2018, 6.13’



"Как Сърдел направи ремонт“



реж. Радостина Нейкова и София Илиева, 2015, 9’



"Вълшебният сладкиш на Лелка Брелка“



реж. Свилен Димитров и Георги Димитров, 2014, 11’



СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРОГРАМИ



1-ВА КОНКУРСНА ПРОГРАМА АНИМАЦИЯ ЗА ДЕЦА



1ST COMPETITION PROGRAM CHILDREN’S FILMS



"Синя брада“



България, 2022, 9’20’’, режисьор Вени Христова Замфирова- Калева



Beard BLUE



Bulgaria, 2022, 9’20’’, director Veni Hristova Zamfirova-Kaleva







2. "Тате е голям, аз съм малка“



Италия, 2021, 3’12’’, режисьор Аня Ру, Маша Румянцева



Papa is big, i am small



Italy, 2021, 3’12’’, director Anya Ru, Masha Rumyantseva



3. "Обичам да обичам мама“



Украйна, 2021, 4’15’’, режисьор Степан Ковал



I love loving mum



Ukraine, 2021, 4’15’’, director Stepan Koval







4. "Книжарница“



Швеция, 2022, 6’, режисьор Офелия Джанини, Аника Джанини



Bookstore



Sweden, 2022, 6’, director Ofelia Giannini, Annika Giannini







5. "Приспивно“



Словения, 2021, 11’09’’, режисьор Яка Иванч



Spacapufi



Slovenia, 2021, 11’09’’, director Jaka Ivanc







6. "Аз не се страхувам“



Иран, 2021, 6’39’’, режисьор Рейхан Кавош, Али Раес



I'm not afraid



Iran,2021, 6’39’’, director Reyhane Kavosh, Ali Raeis



7. "Черна пързалка“



Израел, 2021,11’12’’, режисьор Ури Лотан



Black slide



Israel, 2021, 11’12’’, director Uri LOTAN



8. "Кралицата на лисиците“



Швейцария, 2022, 8’50’’, режисьор Марина Росет



The queen of the foxes



Switzerland, 2022, 8’50’’, director Marina Rosset



9. "Песента за пачуърк“



Германия, 2021, 2’41’’, режисьор Анджела Щефен



The patchwork song



Germany, 2021, 2’41’’, director Angela Steffen



10. "Щастлив банан“



Иран, 2020, 8’18’’, режисьор Рейхан Кавош, Али Раес



Happy banana



Iran, 2020, 8’18’’, director Reyhane Kavosh, Ali Raeis



2-РА КОНКУРСНА ПРОГРАМА АНИМАЦИЯ ЗА ДЕЦА



2ND COMPETITION PROGRAM CHILDREN’S FILMS



1. "Мета“



Германия, 2021,3’36’’, режисьор Антйе Хайн



Meta



Germany, 2021, 3’36’’, director Antje Heyn



2. "Люс и камъкът“



Белгия, 2022, 13’, режисьор Брит Раас



luce and the rock



Belgium, 2022, 13’, director Britt Raes



3. "Мост към града“



Украйна, 2021, 4’, режисьор Клим Климчук



Bridge to the city



Ukraine, 2021, 4’, director Klym Klymchuk



4. "Скрити герои“



Германия, 2022,2’05’’, режисьор Анна Левинсон



Hidden heroes



Germany, 2022, 2’05’’, director Anna Levinson



5. "Кухнята на франзи“



Франция, 2021, 8’30’’, режисьор Анна Чубинидзе



Franzy's soup- kitchen



France, 2021, 8’30’’, director Ana Chubinidze







6. "Кой е начело?“



Украйна, 2021, 4’16’’, режисьор Степан Ковал



Who’s on a lead?



Ukraine, 2021, 4’16’’, director Stepan Koval



7. "Джузепе“



Швейцария, 2022, 26’, режисьор Изабел Фавез



Giuseppe



Switzerland, 2022, 26’, director Isabelle Favez



8. "Изгубен мозък“



Швейцария, 2022, 6’, режисьор Изабел Фавез



Lost brain



Switzerland, 2022, 6’, director Isabelle Favez



9. "Не ме е страх!“



Норвегия, 2022, 7’02’’, режисьор Марита Майер



I’m not afraid!



Norway, 2022, 7’02’’, director Marita Mayer