|Днес празнува един от най-ярките гласове на нашето време – любим за феновете на попа и ценителите на операта
Това изпитание не го спира. Напротив - вдъхновява го да търси светлината в звуците. Докато следва право във Флоренция, Бочели започва да пее в пиано барове, а съдбата го среща с хора, които разпознават необикновения му глас. Големият му пробив идва, когато Лучано Павароти чува запис с неговото изпълнение и го препоръчва, припомня lifestyle. От този момент светът започва да говори за новия италиански тенор.
Кариерата на Андреа Бочели е пъстър мост между операта и поп музиката. Той пее Верди и Пучини с такава страст, сякаш се връща в сърцето на Тоскана, а в същото време внася нежност и романтика в популярни песни, които докосват милиони хора. Концертите му събират публика по целия свят - от най-големите оперни сцени до стадиони, където музиката му се превръща в споделено преживяване.
Днес Бочели е символ на силата на човешкия дух - доказателство, че когато имаш вяра, талант и упоритост, можеш да превърнеш дори трудностите в криле.
