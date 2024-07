Днес започва "Джаз в Бургас"

© Точно в 20:00 ч. днес музикалното приключение "Джаз в Бургас" започва с David Dower trio with special guest Kim May – bass. Те ще предложат на публиката австралийски джаз с български привкус. Вълнуваща, жизнена и забавна, тази банда от страната на кенгурото съчетава джаз, рок и дори балкански музикални влияния, за да създаде свое собствено оригиналнo звучене. “Дейвид Дауър Трио" станаха редовни гости на България. Тази година ще е петото им турне тук. Техните изпълнения винаги са вълнуващи, с явна страст и ентусиазъм, и винаги поднесени с много усмивки и смях. Музиката им е достъпна за всякаква публика. Триото вече има записани три албума в България, включително най-новия "Мравка“, който включва съвместна работа c български музиканти, фолклорен хор и изпълнител на кавал. Дейвид е много изобретателен пианист и композитор и любовта му към България и българската музика оказва влияние върху неговия композиторски стил по уникален начин. Тази година триото добавя и четвърти член - базираният в Обединеното кралство китарист Елиът Фрост, като специален гост в състава.



Вечерта ще продължи с проекта "Paloma". В него ще чуем Мирослава Кацарова джаз квартет и струнен квартет "Пърфект“.



През последните десет години джаз певицата Мирослава Кацарова създава ежегодно по една нова концертна програма, която се отличава със специфичен музикален материал, нова звучност, силни, умни аранжименти, разказани истории. "Paloma", както е заглавието на новата поредица от концерти, се появява след "Singin'n'Swingin'", "Desafinado", "April In Paris", "Cinema", "Blue Moon Songs Of Billie Holiday", "The New Standards", "Electronic Dreams", "Bluetronic" и "Като в картина на Шагал".



"Paloma", точно като старата мексиканска песен. Една от любимите версии на Мира Кацарова е на Каетано Велосо. Особено важен акцент в този своеобразен музикален, но и филмов разказ, който вече се състоя при огромен интерес и успех в Пловдив и София, е преработката на познатите стари латино песни. Оркестрациите за струнния квартет са неконвенционални в съзвучие с типично джазовата рехармонизация, силно подчертана от класическото джаз трио - пиано, бас, барабани.



А новите аранжименти са изцяло на пианиста, композитор и преподавател Мирослав Турийски.



"Тиха и сладостна носталгия по черно-белите филми на XX век, по техния саундтрак и естетика, по наивните им, но автентични настроения - това е фокусът на новата ни концертна програма. Внимателно и с любов съм избрала музикални теми, които ме изразяват и отговарят на идеала ми за песен - мелодична, красива линия, със съвършено втъкан текст в нея. В програмата съм подбрала песни с фини препратки към магическия реализъм на латиноамериканската култура като "Cucurucucu Paloma", "Samba de Bencao", "Manha de Carnaval (Black Orpheus)", "Desafinado", "Amapola", "Mas Que Nada", "Dindi" и още други, повечето от тях - свързани с филми. Миро Турийски е претворил стария музикален материал и преосмислил темите в него така, че да звучи модернистично, но и носталгично, и с уважение към оригинала", казва Мира Кацарова.



Програма:



11.07. четвъртък – 20 ч.



"David Dower trio“ with special guest Kim May – bass



David Dower – пиано



Elliot Frost -китара



Matt Fisher - ударни



"Paloma"



Мирослава Кацарова - вокал



Мирослав Турийски - пиано



Александър Леков - бас



Младен Димитров - перкусии



Квартет "Perfect"



Ивелина Христова - цигулка



Диляна Давидова - цигулка



Мария Венкова - виола



Антоанина Юрганджиева - виолончело



12.07. петък - 20 ч.



"Multilingual - The Music Speaks About Love"



Джорджия Павлова - вокал



Илко Градев - акордеон



Влади Михайлов - бас



Стоил Иванов - ударни



"Turn To Love"



Антони Дончев - пиано



Димитър Карамфилов - контрабас



Васил Вутев - барабани



13.07. събота - 20ч.



"Martin Markov Trio“



Мартин Марков - пиано



Михаил Иванов - контрабас



Атанас Попов - барабани



Will Santt - вокал/ китара



/Сао Паоло - Бразилия/



16.08. петък - 20ч.



"Iris Jenster quartet“



Iris Jenster - вокал



Rob Elfrink - китара



Димитър Льолев - саксофон



Емил Пехливанов - ударни



Безклавишно трио



Теодосий Спасов - кавал, вокали



Александър Леков - китара



Начо Господинов - ударни



17.08. събота



Frantik Zen



Arnau Garrofe Farras /Каталуния/ - саксофон



Александър Логозаров - китара



Steve Hamilton /Великобритания/- пиано



Радослав Славчев -Riverman -бас



Васил Вутев - ударни



"The best of ВАСИЛ ПЕТРОВ“



Йордан Тоновски-пиано



Христо Минчев – китара



Кристиан Желев – ударни



Гост – солист – Зорница Иларионова



Симфониета Враца с диригент Христо Павлов