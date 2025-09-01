Днешният празник се смята за начало на новата година. Не давайте назаем!

© На 1 септември Православната църква отбелязва Симеоновден. В християнския календар се чества паметта на Св. Симеон Стълпник и неговата майка Св. Марта – на този ден се полага началото на църковната Нова година.



В много краища на страната денят се смята за начало на новата година - 1 септември, когато започват есенната оран и сеитба.



С празника Симеоновден започва есенната оран. В България денят е известен още като “Симеон орач", "Симеон сърп", “Симеон брульо", "Летен полазник". Според обичая рано сутринта домакините замесват тесто и изпичат пресни пшенични питки, като с едната от тях захранват ритуално воловете и биволите, с които се оре нивата.



Народната традиция изисква на Симеоновден да не се дава назаем и да не се изнася нищо от къщата, за да не “излезе берекетът от дома". Докато не се върне стопанинът от полето, в дома не се пали огън, за да се предпазят от огън нивите. Не се готви, не се пере и простира.



Празникът е известен и с обичая "полазване" (Летен полазник) - всички в къщата следят за първия влязъл в къщата - ако е богат, значи реколтата ще бъде добра.



По същия начин и орачът, отивайки към нивата, смята, че ако срещне човек с “пълно", житото ще роди много зърно.



Обичаите повеляват сутринта жените да замесят пшеничено тесто и да направят питки, с които захранват ритуално воловете и биволите, с които ще се оре. Приготвят се и малки кравайчета, които се нанизват на рогата им. На някои места в България на този ден пред каруца се коли петел за курбан на св. Симеон. Орачите и сеячите са облечени празнично, а жените обикалят около тях и ръсят жар, за да е спорна работата. След изораването на първата бразда обредната пита се разчупва на четири части едното парче се хвърля на изток, второто се дава на воловете, третото се заравя в нивата, а четвъртото се изяжда от стопанина. Костите от варената кокошка също се заравят в браздата.



Според житието на светеца той е роден в Мала Азия. На 18 г. постъпва в манастир, но след това се усамотява, като си построява каменна кула, подобна на висок стълб, върху която прекарва остатъка от живота си, затова е наречен "Стълпник". Там умира на 103 години.



Имен ден празнуват: Симеон, Симеона, Симон, Симона, Симо, Сима, Симана, Мона, Моника, Марта.