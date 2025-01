© НДК и добре познати места в София се появиха в реклама на Netflix, свързана с предстоящите нови сезони на любими сериали.



От кадрите се вижда, че рекламата е снимана вътре в Националния дворец на културата, също така се разкрива гледка към Витоша, а после действието се премества пред хотел "Милениум", между булевардите "Витоша" и "Пенчо Славейков".



На самия край на клипа сцената се развива на ул. "Малко Търново" - най-късата пешеходна улица, която обаче се намира на ключово място, в центъра на София.



От рекламата разбираме, че продълженията на сериалите, на които ще бъдем свидетели през 2025 година са:



- 0:12 Stranger Things Season 5



- 0:31 Squid Game Season 3



- 0:47 Love Is Blind Season 8



- 1:03 Black Mirror Season 7



- 1:11 Wednesday Season 2



- 1:24 Alice in Borderland Season 3



- 1:32 Cobra Kai Season 6 Part 3



- 1:41 Emily in Paris Season 5



- 1:50 Wake Up Dead Man: Knives Out



- 1:53 Vini Jr. Documentary



- 1:59 Troll 2



- 2:07Witcher Season 4



- 2:17 The Electric State



- 2:23 Happy Gilmore 2