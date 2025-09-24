ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Доц. Недялко Григоров каза защо есента е изпитание за хората с хронични заболявания
За хората с хронични заболявания това е реално изпитание. Най-често страдат пациентите със сърдечно-съдови и дихателни проблеми, при които есента е период на по-чести оплаквания и риск от усложнения. Това подчертава доц. Недялко Григоров, началник на Клиника по вътрешни болести във ВМА.
Ето какво още добави той: "Сърцето е под натиск. Рязкото захлаждане предизвиква свиване на кръвоносните съдове, което води до повишаване на артериалното налягане. Това е особено опасно за хора с хипертония и сърдечна недостатъчност.
През есента често наблюдаваме повече пациенти с кризи на кръвното налягане. Организмът реагира чувствително на температурните промени и пациентите трябва да бъдат много по-стриктни в контрола на заболяването си.
Симптомите, на които да обърнем внимание са стягане или болка в гърдите, главозамайване и световъртеж, необичайна умора, задух. Специалистът препоръчва редовно измерване на кръвното, спазване на медикаментозната терапия и избягване на внезапни температурни разлики.
Когато въздухът "стяга“ гърдите
Хората с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) и астма често усещат първи есента. Студеният и влажен въздух дразни дихателните пътища, а вирусните инфекции, типични за сезона, допълнително отслабват белия дроб.
Една от най-големите грешки на пациентите е да подценяват кашлицата и задуха. Ако симптомите се засилват, това е сигнал, че заболяването се е обострило и изисква намеса.
Характерните симптоми са кашлица и свирене в гърдите, нарастващ задух, засилено отделяне на храчки, чести настинки и инфекции. А сред препоръките на медиците са носене на шал или маска на открито, редовна употреба на инхалаторни медикаменти, отказ от тютюнопушене и навременна грипна ваксинация.
Как да помогнем на организма си през есента?
- Балансирано хранене със сезонни плодове и зеленчуци – тиква, ябълки, зеле, цитруси.
- Поддържане на добра хидратация, въпреки по-хладното време.
- Редовна, но умерена физическа активност – разходки, плуване, йога.
- Достатъчно сън и контрол върху стреса.
Есента не бива да се възприема като "опасен сезон“, но е факт, че тя е изпитание за хронично болните. При добра дисциплина, профилактика и навременен контакт с лекар, проблемите могат да бъдат държани под контрол".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Симптоми, които никога не трябва да игнорирате
14:51 / 24.09.2025
Натали Трифонова роди! Показа бебето!
12:01 / 24.09.2025
Тези тримата ще са новите ергени!
10:30 / 24.09.2025
Изненадващи пари, нови отворени врати и шанс за успех за тези зод...
09:16 / 24.09.2025
Йорданка Христова и Гунди са роднини, братя Аргирови са наследниц...
09:03 / 24.09.2025
Почина Клаудия Кардинале
08:40 / 24.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Никол Станкулова побесня
20:41 / 23.09.2025
Борят се за живота на мъж след челен сблъсък в Бургаско
09:07 / 24.09.2025
Бургас е предупреден!
14:25 / 24.09.2025
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
На Валери въобще не му дреме за Мария Бакалова
10:28 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета