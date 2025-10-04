ЗАРЕЖДАНЕ...
|Доктор Петров напусна "Игри на волята" след зрелищна елиминационна битка
Арената на “Игри на волята" първо приветства четиримата номинирани Дино, д-р Петров, Александър и Теодор-Чикагото за битка за спасение. В оспорваното съревнование на търпението, прецизността и баланса победители станаха Дино и Чикагото, което изпрати съперниците им на елиминационен двубой. В него д-р Петров и Александър се изправиха пред тежки предизвикателства, които затрудниха неврохирурга и позволиха на съперника му да натрупа преднина, която запази до самия финал.
Междувременно завърналите се в племената си д-р Коеджикова и Александра избраха да изпратят в изгнание на Блатото Карина и Сапунджиева, които ще се присъединят към останалите трима обитатели на локацията - Йоана, Радостина и Недялко.
Стратегът на Лечителите е следващият гост в подкаста “След Игрите", където разказва за своите правилни и грешни ходове в играта, за коалициите при Зелените и за своя фаворит за крайната победа.
