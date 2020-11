Документален филм, заснет в Бургас и в Странджа, спечели награда на Viennale’2020

© Документалният филм "Please Hold The line" на популярния режисьор Павел Кузуйок бе удостоен с наградата Erste Bank´s ExtraVALUE-Film Prize на Международния филмов фестивал в Австрия - Vienna International Film Festival‘2020. Престижният кино форум се проведе от 20 октомври до 1 ноември в австрийската столица.



Роденият в Молдова режисьор е гостувал два пъти в Бургас през 2016 и 2017 година. Визитите бяха по покана на организаторите на Международен филмов фестивал Бургас. Продукцията "Please Hold The line" е част от трилогия. Снимачните дни на екипа преминават през частни домакинства в Молдова, Румъния, Украйна и България. За кадрите от нашата страна режисьорът избира места около Бургас и в Странджа.



"За нас е висока оценка, че режисьори, гостували със свои проекти на нашия филмов фестивал, участват и са ценени на големи и утвърдени кино форуми в цяла Европа", коментира Емил Ованесов, директор на Международен филмов фестивал Бургас и добави, че вече е отправена покана към Павел за официална премиера на филма в Бургас през лятото на 2021 година.



Международен филмов фестивал Бургас се организира в партньорство с Община Бургас.



Филмът "Please Hold The line" проследява работата на кабелните майстори и се фокусира върху комуникацията, тъй като самите телефонни кабели са застрашени от изчезване в ерата на дигитализацията. Лентата задава важния въпрос дали хората сме в хармония с модернизацията или воюваме с нея.