|Доли Партън: Не умирам!
"Знам, че всички мислят, че съм по-болна, отколкото съм всъщност. Гледам ли се болна? Работя здраво!“ – пошегува се 79-годишната звезда в клип, заснет по време на снимки за Grand Ole Opry в Нешвил.
Видеото дойде ден след като сестра ѝ Фрида Партън помоли феновете за молитви за Доли – пост, който предизвика истинска паника в социалните мрежи. По-късно тя се извини и обясни, че "не е искала да плаши никого“, а просто е "една малка сестра, молеща се за голямата си сестра“.
Доли разкри, че е пропуснала участие в Dollywood заради бъбречен камък, след като "не се е грижила за себе си“, особено след смъртта на съпруга си Карл Дийн по-рано тази година.
"Когато най-накрая отидох на лекар, те казаха – трябва да оправим това и онова. Нищо сериозно, но трябваше да отменя някои неща,“ сподели тя откровено.
Певицата дори се пошегува с фалшива AI снимка, на която тя и колежката ѝ Риба Макинтайър лежат "на смъртното си легло“:
"Изглеждахме така, сякаш и двете трябва да ни погребат!“ – засмя се Доли.
Звездата увери феновете, че е в добро настроение и няма намерение да се отказва от сцената:
"Не съм готова да умирам! Бог още не е приключил с мен – а и аз не съм приключила с работата си!“
Доли отложи планираните си концерти в Лас Вегас за септември догодина, докато се възстанови напълно. Междувременно феновете по цял свят ѝ изпращат любов и молитви – защото светът не е готов да се сбогува с дамата на "Jolene“.
