"Списание Time написа сравнително хубава статия за мен, но снимката, може би, е най-лошата в историята. Те "изтриха" косата ми и поставиха нещо над главата ми, което изглежда като малка, плаваща корона. Наистина странно!", написа Тръмп в Truth Social.
Тръмп добави, че никога не е обичал да му правят снимки с долен ракурс и настоя, че корицата заслужава да бъде "осмяна публично".
Корицата на Time, представена в понеделник със заглавие "Неговият триумф", съдържа снимка, направена от нисък ъгъл, на която президентът гледа нагоре, сякаш осветен от ярка слънчева светлина отзад.
