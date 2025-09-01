ЗАРЕЖДАНЕ...
|Донка Байкова: Боб и хляб, грах и ориз, нахути, просо или киноа – със същата структура като месото
"Мляко, млечни продукти, месо, риба и яйца са четирите животински белтъчни храни, от които ние имаме много голяма потребност, за да сме здрави. Мляко - млечни продукти, т.е. киселото мляко, извара, сирене, кашкавал, са носители на калций, но нямат желязо. Желязото за кръвотворението, за имунните тела, идва от месото, жълтъка на яйцето и рибата. И те имат съдържание на желязо, което е 20% използваемо от човешкия организъм“, посочи експертът.
"Като му се добави витамин С добавка, салати, зеленчукови или някакви плодове, богати на витамин С, като цитрус и киви, става 50%. Растенията и целият растителен свят като количество съдържат желязо. Знаем - коприва, лапат, спанак, киноа, леща имат желязо. Но то е 5-7% усвоимо, защото останалото количество е в химически съединения с фетинова киселина и се излъчва с фекалната маса, не се използва. Като му се сложи витамин С, а самата коприва има витамин С, става 17-19% усвоимо. Ето защо те са ни потребни. Обаче - когато ги няма, това не е проблем“, отбеляза д-р Байкова.
"През бедните години, когато ние българите сме минавали всякакви исторически периоди - оцелявали сме, защото сме яли бобова храна с хляб. Зърнена и бобова храна правят една структура на белтъците, подобна на месото. Боб и хляб, грах и ориз, нахути, просо или киноа. Става структурата на месото. И с голяма зеленчукова гарнитура - в никакъв случай няма да страдаме“, посочи тя.
