Доста известна и жена на още по-известен поема "Преди обед"?
Ирина Тенчева многократно e гостувала в "Преди обед" и като седмичен коментатор, и в различни рубрики на шоуто. Тя има нужното образование и опит пред камера, за да влезе успешно в ролята на телевизионна водеща. Говори се, че имала и желание да блести в "Преди обед" всеки ден, тъй като ефирът и липсвал.
Навремето тя се запозна с мъжа си Иван Христов именно покрай работата като водеща на продуцираното от него шоу "Най-добрата майка". Тенчева тогава беше с фамилия Сарачинова, тъй като беше омъжена за Георги Сарачинов. След като се разведе и заживя с Иван, тя многократно е заставала пред камера, но никога не е била в ежедневно 3-часово предаване, каквото е "Преди обед".
В Би Ти Ви смятат, че е достатъчно опитна, за да се справи, особено на фона на Оля Малинова и Петър Дочев, които навремето се приземиха в столовете на водещи, без да имат и ден стаж телевизионен ефир. Всъщност именно за Оля Малинова се говори, че ще бъде отстранена от шоуто.
Шефовете й в Би Ти Ви били бесни, тъй като комедиантката е участвала в протестите пред телевизията в защита на уволнената Мария Цънцарова. Оля от самото начало не може да се похвали като любимка на зрителите и изявата й срещу решенията на ръководството на Би Ти Ви е била последната капка в чашата на търпението на нейните шефове. Очаква се съвсем cкopo варненката да слезе от ефир.
Колежката й Яна Донева със сигурност остава, поне докато не е направила непростим гаф, подобен на този на Оля. Ако не основна водеща, тя със сигурност ще продължи да бъде водеща на дискусионните студиа на риалитито "Ергенът", което тръгва през февруари с нов сезон.
Ирина Тенчева още не била подписала договор с "Преди обед", но разговорите много са напреднали, твърдят източници Уикенд". Очаква се тя да поеме предаването напролет до месеци или най-късно през новия му сезон, който ще тръгне от септември. Все още обаче се водели паралелни разговори и с Мария Силвестър, чиято кандидатура за "Преди обед" се обсъжда още от миналото лято. Екипът тогава й направи проба като водеща в рамките на едно предаване и тя събра много овации от зрителите.
Проблемът обаче продължава да е ежедневният ефир. Звездата от "Бригада Нов дом" се чудела как да го съчетае с другите си задължения. Ирина Тенчева нямала такива проблеми и затова най-вероятно именно тя ще е новото лице на шоуто.
Радостна вест: Дъщерята на Гала очаква второ си дете
17:18 / 31.12.2025
