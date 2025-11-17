Драгана Миркович с тежка диагноза
©
Но зад усмивката ѝ се крие история, белязана от години на мълчание, болка и вътрешни битки, които оставят следа върху здравето ѝ.
Фолк дивата разкри, че развила сериозен проблем с щитовидната жлеза – заболяване, което я принуждава да бъде на медикаменти до края на живота си.
"Проблемът с щитовидната жлеза се появи, защото премълчавах твърде много. Години наред мълчах и страдах в себе си. Болезнено е, когато бучката стои в гърлото ти и искаш да кажеш нещо, а не си позволяваш“, споделя звездата.
Въпреки диагнозата, Драгана не се предава. Освен стандартната терапия, тя прави всичко възможно, за да подпомогне тялото си по естествен начин – променя изцяло режима си на хранене и приема добавки за детокс и за подкрепа на щитовидната жлеза.
"Това са естествени детокс формули, които подпомагат работата на щитовидната жлеза“, разкрива близък до певицата.
Той допълва, че промяната в храненето не е трудна за Драгана – тя винаги е поддържала форма и е убедена, че здравословният начин на живот е най-доброто оръжие срещу стареенето и болестите, пише "Блиц".
Днес певицата се чувства добре и е твърдо решена да не позволи диагнозата да диктува живота ѝ. "Иска да направи всичко възможно, за да бъде още по-добре и да сведе проблема до минимум“, споделя източникът.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места...
22:26 / 15.11.2025
Деци Цонева претърпя сериозен инцидент
20:08 / 15.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.