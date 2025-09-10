ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Драго Чая е преживял опасен пътен инцидент
Но... инцидентът се повторил. Този път популярният телевизионер пътувал в автомобила на Васил Найденов. "Тогава той имаше лимузина като самолет, едно невероятно инфинити“, пояснява Драго.
"Тръгваме, шофьорът кара, до него седи Васко, ние с Ивайло сме на задната седалка. По пътя се забавляваме, всичко е страхотно, но не и времето. Времето е наситено сиво. И по едно време забелязваме нещо като голямо задръстване на пътя. От двете му страни са спрели коли, сняг вали, не на парцали, а на цели басамаци, сиво, мрачно, страшно... Много гадна зима! Спира ни цял кордон полицаи, но ние им казваме: "Как ще ни спирате, чакат ни!“. И те, дали от респект към такава голяма звезда като Васил Найденов, дали от интонациите ни личеше, че без нас едва ли щеше да дойде Нова година, ни пуснаха. И на 20-30 км между Карнобат и Бургас попадаме на участък, в който от двете страни - бяло, а напред няма път! Не знаеш къде караш. Но шофьорът ни закара невредими в Бургас! Докато пътувахме, мълчанието в колата беше, все едно с нож да го срежеш. Защото разбирахме какво може да ни се случи", кръсти се и досега Чая.
Драганов е запазил обаче много позитивни спомени от пътуванията си с Лили Иванова. Лили може да кара кола - страхотен шофьор е! Когато имах шанса да работя с нея, тя беше с едно фордче ка, много красива колица. Аз седях сгънат на задната седалка, нали фордчето е мъничко“, споделя още Чая. Самият той обаче така и не се научава да шофира. И изборът му е съвсем рационален.
"Обичам да се возя. Обичам високите скорости. Обичам комфортните коли. Да потъна в седалката, да потъна и в мислите си. Всяко участие ми поглъща енергията и заспивам като чук в колата“, разкрива Драго.
"Не рискувам обаче да карам, защото ще се утрепя. Аз съм такъв човек, че съзерцавам всичко край пътя - хора, дървета. А пък видя ли цирков афиш, правя веднага жест с ръка. И така изпускам кормилото и всичко отива по дяволите. И автомобилът, и самият аз“, описва пътните си навици шоуменът.
Той купува първата си кола, защото му "омръзнало да дава пари за служебен транспорт“. "Аз съм малко стиснат“, признава Драганов. И пресметнал, че за три месеца ще може да си купи возило и да си наеме шофьор.
"Отиваме във Велико Търново, харесах си едно бяло ауди, с тъмносин салон, с махагон, направо лебед!“, връща лентата назад Чая. Но още след връчването на ключовете човекът от автокъщата се качил на колата си и потеглил с мръсна газ. Друг негов колега пък заключил направо вратата на автокъщата.
"Само на 150 м от автокъщата белият лебед спря. И ни назад, ни напред. Закачаме някак аудито, стигаме до най-големия автосервиз тогава в града, a един мъж с гащеризон ни зяпа и се смее, все едно гледа кинокомедия“, разказва водещият на "Чай“.
След като се накикотил до насита, мъжът ги попитал: "На вас ли я пробутаха?“. И им показал снимка в телефона си на аудито, със смачканата по думите на Драго като на "булдог муцуна“ след челен удар. "Аз съм правил тази кола, познавам я, сменял съм й двигателя. Давате още едни хиляда лева и забравяте за проблемите", казал им майсторът.
"Така и стана. Шест години, кълна се, това ауди не ми създаде никакъв проблем!“, радва се Драганов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 954
|предишна страница [ 1/159 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари с...
10:30 / 10.09.2025
Оксимел - какво представлява и защо е полезен
09:36 / 10.09.2025
Алкохолът за малко да съсипе кариерата му, загуби семейството си,...
09:10 / 10.09.2025
Дъщерята на Юлиан Вергов обра овациите с поредната си изненада
09:04 / 10.09.2025
Семейна война? Гришо и Александър Василев не си говорят от години...
08:38 / 10.09.2025
Днес съдбата дава правилните решения ма проблемите
08:36 / 10.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
08:34 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
От днес затварят бургаска улица за два месеца
05:15 / 09.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета