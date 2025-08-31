Драго Чая не прилича на себе си, плаши с вида си

© Фейсбук Драго Драганов вече започва да плаши с драстичното си отслабване. Досущ като колегата си Геро, емблематичния водещ на БНТ се е стопил като солета след бариатрична операция в Турция, а загубените десетки килограми започнаха да притесняват близките му. В момента той има направо болезнен вид, установи "Уикенд".



Драго Чая наистина не прилича на себе си. Дрехите му висят като на закачалка, бузите му са силно хлътнали, а очите му изглеждат уморени и без живец. Въпреки че твърди, че от години не се е чувствал толкова добре, приятелите му са загрижени за тоталната му трансформация и го упрекват, че отслабването му може да има сериозни последствия за здравето му. "Това не е същия Драго! Болезнено слаб е, това не е добре за един мъж", коментират и в телевизията, където са стъписани от ударното слабеене на Драганов, което продължава. От снимките, които публикува в социалните мрежи се вижда, че кожата му е увиснала от рязкото отслабване.



Шоуменът не уточнява с колко точно е отслабнал, но според запознати е загубил повече от 55 килограма от теглото си. В момента водещия на БНТ тежи не повече от 80 килограма, но явно още не е напълно доволен от външния си вид и продължава да слабее.



"Чувствам се невероятно добре! Не се тревожете за мен, преливам от здраве! Ей, няма угодия – преди коментираха, че съм страшно дебел, сега пък ме одумват, че съм бил болезнено слаб. Нямате ли си друга работа, че се занимавате с мен", ядосва се Драго Чая на забележките, че е направо анемичен. Той уточнява, че приема точно толкова калории, колкото са му необходими. Храни се по специален режим по 3 пъти на ден. Засища се с малко храна и не преяжда. "Харесвам се така. Имам енергия и воля за живот и работа", казва Драго, който записва и нови песни и планира ударно завръщане в шоубизнеса.



Тв водещият се подложи на операцията на 54-ия си рожден ден – 22 януари тази година. Предишната вечер имал работен ангажимент, в полунощ е отбелязал празника си, а след това е заминал за Истанбул, където е направена интервенцията. 9 месеца по-късно резултата е феноменален – 55 килограма по-малко.







Операцията е била лапароскопска, по съвременен метод. "Не са ми правили разрези, имам само 5 малки дупчици с размера на бобено зърно. В Турция още на първия ден те изправят на крака със системите", разказа Драго Чая



Цената на операцията не е кой знае колко висока – около 4000 евро. Тв водещият признава, че дълго се колебаел преди да се реши на тази стъпка, но вече нямало накъде. "Истината е, че след пандемията много напълнях, което се отрази на здравословното ми състояние. Бях загубил смисъл да се грижа за себе си, което е много глупаво, но понякога човек изпада в подобни състояния. Благодарение на най-близките си приятели отново си стъпих на крака и направих тази изключително важна крачка", допълва той.