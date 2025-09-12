ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Драго Чая свали 50 кг
"С 50 килограма по-малко и с 6 години по-щастлив, защото изминалите 6 години бяха трудни за мен, посветени на една романтична в началото, красива по-късно, трудно през всичкото време връзка, в която постепенно моето аз се рушеше. Хората виждаха как аз трупам килограми, наистина се бях отпуснал и бях прекалил, тежейки 130 килограма“, разказа водещият.
На своя 54-и рожден ден, който е през януари месец, обичаният тв водещ решава да си подари операция. Идеята идва от неговата най-близка приятелка Марина Вълканова, която претърпява същата интервенция по-рано, а той се възхищава на резултатите, които постига тя, как започва да изглежда и да се храни.
"И когато безмилостно дойдоха моите 54, реших, че моят подарък за рождения ми ден ще бъде решението да вляза в болница и да посрещна 55-ия си рожден ден с това най-после да се погледна в огледалото и да разбера, че аз съм този, който съм“, разказа Драганов пред Венета Райкова.
54-годишният Драго Чая, както е по-известен тв водещият, тежал 130 килограма преди операцията и имал сериозни здравословни проблеми, породени от наднорменото тегло – със сърцето, ставите, "краката ми се подуваха“.
"Да, промяната е драстична, но никога не съм си представял, че тя ще засяга толкова много хора, защото тя реално засяга само и единствено мен“, коментира още Драгомир Драганов, който отправи важно послание към всички – да спрат да се интересуват от чуждото щастие и да използват времето, за да прекарат ценни мигове със своите близки.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 996
|предишна страница [ 1/166 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Художничка, която нарисува Лили Иванова върху стена: Въпреки че н...
14:20 / 12.09.2025
Очаквайте силни филми през есента
13:07 / 12.09.2025
Неприятности за княгиня Калина
12:51 / 12.09.2025
Лили Иванова е плашещо слаба
12:27 / 12.09.2025
Блондинка е най-новото попълнение в спортния екип на БНТ
12:09 / 12.09.2025
Принц Хари е на изненадващо посещение в Киев
09:27 / 12.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Водещ на новините по NOVA отбеляза важен юбилей
17:13 / 10.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
Иван Звездев вече не е готвач
16:38 / 11.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Важно от "Бургасбус"
16:28 / 11.09.2025
Замесиха областния управител на Бургас в имотна измама
11:10 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета