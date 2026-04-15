С последствията от лекото си поведение в "Hell’s Kitchen“ се сблъска тази вечер танцуващата готвачка Трифонова. След флирта ѝ със Събков съпругът ѝ – ирландецът Елвин , си резервира маса в ресторанта на шеф Ангелов.

Както Burgas24.bg съобщи, зрителите на "Hell’s Kitchen“ бяха потресени преди седмица, когато бяха показани кадри, в които омъжената поморийка Трифонова се целува страстно с готвача-плейбой.

Иначе шеф Ангелов не спира да провокира двамата. Вчера им спретна игра, с която да провери колко добре се познават един друг. Именно там лъсна тайната, че палавата поморийка има 350 кубика силикон в гърдите си. От последните въпроси стана ясно, че и двамата са влюбени. Един в друг или всичко е игра за пред камерите – времето ще покаже.

Тази вечер ще стане ясно и дали ще получат така мечтаните черни куртки, с които ще се откроят като най-добрите през сезона на кулинарно–сеирджийското предаване.