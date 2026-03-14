Драма в предаването: Единият от тримата ергени отива в болница
Инцидентът се случва след тежко физическо предизвикателство, в което Крис, Стоян и Марин се изправят един срещу друг на арената.
Тримата ще премерят сили в необичайна битка, облечени в сватбени костюми. Малко след изпитанието обаче Крис се почувства зле и ще бъде транспортиран в спешното отделение.
Зрителите ще видят как той се свлича на плажа в Шри Ланка – сцена, която първоначално предизвиква сериозно притеснение сред останалите участници и екипа на предаването.
По информация от продукцията не се очаква здравословното му състояние да се влоши трайно. Възможно е обаче физическото натоварване да се е оказало прекалено за организма му.
Крис е най-възрастният сред ергените, докато най-младият – Марин – е в отлична физическа форма. Според наблюдатели именно опитът на Крис да се съревновава в бързина и сила със значително по-младите участници може да е довел до претоварване.
В предишните епизоди вниманието беше насочено и към Кристиян, който задълбочи отношенията си с Елеонора по време на специална вечеря. Двамата разговаряха за семейството, приятелствата и бъдещите си мечти. Елеонора призна, че когато е близо до него, сърцето ѝ "получава аритмия“, а Кристиян отвърна, че между тях усеща силно привличане.
Кристиян Генчев е на 36 години и от 2014 г. живее в САЩ, където, по собствените му думи, е успял да сбъдне своята американска мечта, припомня "Блиц".
