ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Дубайска принцеса отново хвърли в смут арабския свят с новия си избраник
Новата бомба в арабския свят хвърля шейха Махра с решението си да се омъжи повторно, и то за рапър, който нито по произход, нито по богатства може да се мери с нея. Двамата с Френч Монтана се залюбват около половин година след като принцесата проявява почти невиждана за жена от тези географски ширини дързост да се разведе на своя глава. Тя не си губи времето да страда много-много по съпруга си и веднага започва да се оглежда за нови любовни авантюри.
Не е ясно кога и как се запознава с Монтана, но двамата са забелязани за първи път заедно през декември. А само няколко месеца по-късно, през юни, певецът предлага брак на принцесата. За да е пълна романтиката, той избира Седмицата на модата в Париж, за да поиска ръката на богатата шейха Махра, разкрива пред Ти Ем Зед представител на певеца. По думите му датата на сватбата все още не е определена, а семействата на двамата влюбени са "развълнувани" от щастливата новина.
Годежът на 31-годишната дъщеря на милиардера владетел на Дубай с 40-годишния рапър отново шокира емирството. Монтана е с марокански произход, но преди няколко години получава американски паспорт и живее и прави кариера в САЩ. Въпреки че той не е беден и натрупва състояние от около 50 милиона долара, изобщо не може да се мери с милиардите на дубайското шейхско семейство. Това не пречи на Махра, която търси не пари, а нормален и верен съпруг.
Принцесата бунтарка взриви емирствата миналата година, когато в социалните мрежи обяви, че се развежда, защото съпругът й е коцкар, дава приоритет на всякакви съмнителни жени пред нея и е твърде "зает с други жени". В остра публикация в инстаграм Махра си прави гаргара и с ислямската традиция, наречена "тройно отхвърляне". Това е противоречива тактика, използвана от мюсюлманските традиционалисти, която позволява на мъж да се разведе незабавно със съпругата си, като заяви три пъти, че се развежда с нея. На жените подобни действия не са позволени, но шейхата не се интересува от такива неща и три пъти заявява, че се развежда с шавливия си съпруг.
И докато в миналото принцесата споделя кревата си богатия си мъж женкар, Монтана може да се похвали, че преди години вкарва в леглото Ким Кардашиян. Двамата имат половингодишна връзка, която е по-скоро заигравка за запълване на времето след развода с първата му съпруга, припомня "България Днес".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 825
|предишна страница [ 1/138 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Човекът, който започна най-опустошителната война в историята на ч...
11:04 / 01.09.2025
Стресът може да бъде подправка за успеха, но ако е в умерени коли...
10:42 / 01.09.2025
Филип Буков с ново гадже
10:52 / 01.09.2025
Венета Райкова е новият водещ на "Преди обед", Зейнеб и Франциска...
09:51 / 01.09.2025
Тя припомни на всички защо е модна и филмова икона
09:49 / 01.09.2025
Отново приковаха погледите и има защо
09:26 / 01.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:51 / 31.08.2025
Родопчани в Гърция: Кофти! Никак няма да е приятно!
20:01 / 30.08.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
18:31 / 31.08.2025
Преди минути стана ясно кои области са предупредени за 31 август
12:21 / 30.08.2025
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:34 / 30.08.2025
Почти цяла България е предупредена за 31 август
20:02 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета