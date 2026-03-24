Дуейн Джонсън Скалата е просто неузнаваем
В главната роля на смелата тийнейджърка Моана влиза младата актриса Катрин Лага‘аяя. Интересен факт е, че Аули’и Кравалхо, която озвучи героинята в оригинала от 2016 г. и в продължението от 2024 г., този път заема позицията на изпълнителен продуцент.
Режисьор на лентата е Томас Кайл, а сценарият е дело на Дана Леду Милър и Джаред Буш. Музикалната магия на филма е поверена на доказания екип от Марк Манчина, Лин-Мануел Миранда и Опетаиа Фоа’и.
Припомняме, че оригиналната анимация бе истински триумф, генерирайки над 643 милиона долара в световния боксофис и получавайки номинации за "Оскар“.
Продукцията се реализира от компаниите Seven Bucks Productions и FlynnPictureCo, като сред продуцентите са самият Дуейн Джонсън и Дани Гарсия.
Дългоочакваната игрална версия на "Моана“ ще направи своя дебют в кината на 10 юли, обещавайки да пренесе магията на остров Мотунуи в реалния свят с впечатляващи визуални ефекти.
