Дуейн "Скалата" Джонсън изглежда покъртително
Автор: Екип Burgas24.bg 19:45Коментари (0)197
©
Актьорът и бивш професионален кечист Дуейн "Скалата“ Джонсън изненада публиката с драстично променения си външен вид по време на участието си на кинофестивала във Венеция. Джонсън бе сред гостите на събитието Miu Miu Women’s Tales в събота, където се появи с бледосиня риза с яка и официален черен панталон, демонстрирайки значително по-стройна физика. По-късно той позира и на червения килим, както и на пресконференция.

Поводът за визитата му в Италия бе представянето на новия му филм "The Smashing Machine“ — биографична драма, режисирана от Бени Сафди, в която Джонсън изпълнява ролята на бившия шампион на UFC Марк Кер.

Промените във външността на актьора предизвикаха коментари в социалната мрежа X, където потребители изразиха изненада от видимата редукция в теглото му. Някои от реакциите включваха коментари като: "Скалата се е превърнал в камъче“ и "Изглежда като генериран с изкуствен интелект“. Други изразиха притеснение за здравето му, предполагайки евентуални здравословни проблеми. Представители на Джонсън не са коментирали публично въпросите, отправени от медиите.

По време на фестивала самият актьор потвърди, че физическата трансформация е съзнателен и целенасочен избор във връзка с новата му роля. Пред Hollywood Reporter той сподели, че е търсел възможност за творческо развитие отвъд досегашните си проекти.

"Имах успешна кариера, за която съм благодарен, но вътрешен глас ми подсказваше, че мога да направя повече — и исках да разбера как изглежда това "повече“, заяви Джонсън.

През юни тази година актьорът разкри, че от години има проблеми, свързани с храносмилането. В интервю за подкаста на д-р Марк Хайман той сподели, че дълго време е търсил медицинско решение, но без успех. "Чувствам се добре и точно това е странното, но така и не успявам да разбера причината“, коментира тогава Джонсън.

Лечението му е започнало в началото на 2024 г., като паралелно с него актьорът продължава работата си по редица ангажименти, включително участие в събития на WWE, промоцията на филмите "Red One“ и "Moana 2“, както и снимките на "The Smashing Machine“, пише "Факти".



