Дъщеричката на Андрей стана на 1 годинка
Поводът беше отбелязан у дома, в компанията на най-важните хора – съпругата му Емануела и първородния им син Васил. Семейният уют и топлите усмивки са в центъра на празника. Малката Дара, облечена в нежни розови тонове, е звездата на деня.
На масата пред нея блести шоколадова торта със свещичка във формата на цифрата 1 – символ на първата година, изпълнена с безброй емоции, първи думи, първи стъпки и огромна любов.
Васил, големият брат, видимо щастлив и грижовен, участва активно в празника. А родителите му – Андрей и Емануела – не крият радостта си от това колко бързо расте малката им принцеса. Семейството споделя и още един мил кадър, в който Дара играе с голям балон под формата на цифрата "1“.
Този простичък, но символичен момент улавя невинността и любопитството на ранното детство. Празникът е далеч от шумните и претрупани тематични партита – вместо това носи усещане за спокойствие, близост и истинска семейна топлина. Именно това докосна последователите, които затрупаха публикацията с харесвания и поздрави.
