Дъщерята и внучката на Гала тръшнати от Ковид
Инфлуенсърката публикува снимка на спящото си момиченце с краткия, но тревожен текст: "Тази мишка е с ковид, покрай нея и ние".
Въпреки диагнозата, в дома им не липсва позитивна нагласа. В следваща публикация Мари показа красиво сплетената коса на Лора и написа с усмивка: "Но пък успяваме да упражняваме плитките".
Под публикациите ѝ заваляха десетки пожелания за бързо възстановяване. Феновете на семейството изпратиха подкрепа и съпричастност, а от споделеното личи, че Мари и близките ѝ се стараят да преминат през боледуването спокойно, с грижа и малки ежедневни радости, пише "Блиц".
