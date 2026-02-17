Ковид отново почука на вратата на едно от най-познатите телевизионни семейства. Дъщерята на Гала – Мари Константин призна на стори в социалните мрежи, че малката ѝ дъщеря Лора е с коронавирус, а покрай нея са се заразили и останалите у дома.Инфлуенсърката публикува снимка на спящото си момиченце с краткия, но тревожен текст: "Тази мишка е с ковид, покрай нея и ние".Въпреки диагнозата, в дома им не липсва позитивна нагласа. В следваща публикация Мари показа красиво сплетената коса на Лора и написа с усмивка: "Но пък успяваме да упражняваме плитките".Под публикациите ѝ заваляха десетки пожелания за бързо възстановяване. Феновете на семейството изпратиха подкрепа и съпричастност, а от споделеното личи, че Мари и близките ѝ се стараят да преминат през боледуването спокойно, с грижа и малки ежедневни радости, пише "Блиц".